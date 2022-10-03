「國慶連假」天氣出爐！週三正式變天　北部濕涼到下週日

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而到了明天晚上，大環境原本吹的東風就會開始慢慢轉變，週三清晨開始東北季風明顯增強，北台灣首當其衝，平均高溫將從原本的攝氏34~35度，驟降到平均攝氏25~27度，低溫則是從平均攝氏25~26度，稍微降低到攝氏23~24度。中南部地區雖也有略微降溫，但整體影響不顯著。降雨方面，週三迎風面桃園以北及東半部容易降雨，其中宜蘭、基隆北海岸及大台北山區會出現較大的雨勢，不過隨著時間拉長水氣逐漸減少，北台灣雨勢從週四起慢慢緩和下來。至於民眾相當關注的國慶連假（10/8~10/10），趙紘提醒，10/7、10/8宜蘭、花蓮、基隆北海岸降、台北山區雨會比較多，主要是地形的關係，大台北盆地則較不明顯，其餘地區則都是多雲到晴、山區有午後短暫陣雨。
此外，針對「東北季風」的定義，氣象局表示，冬季時，冷氣團所在的高壓中心在蒙古或西伯利亞一帶亞洲大陸上發展，當冷空氣堆積一定程度後，常在中國向南、向東以分裂高壓形式逐漸移出，當冷空氣經由順時鐘方向經華中或東海吹到臺灣附近時，常轉向成偏北至偏東方向，平均而言就是大家所熟知的東北季風，就氣候統計的風向轉變上來看，東北季風盛行於10月起到次年4月，但過去氣象局常用攝氏20度為基準，去區隔「東北季風」和「東北風」，造成民眾反映使用上容易混淆，未來將回歸學理上，東北季風形容的是「順著北方高壓通過時影響的風場，其帶來的大範圍的冷空氣，並依據它抵達臺灣附近的強度，來定義冷氣團、強烈冷氣團或寒流的影響。」
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