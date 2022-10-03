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「國慶連假」天氣出爐！週三正式變天　北部濕涼到下週日

▲週三（10/5）東北季風增強，北台灣高溫將會下降攝氏9度左右，體感上也會有較明顯的涼意，對台灣影響將持續到週日（10/9）。（圖／記者張勵德攝）
▲週三（10/5）東北季風增強，北台灣高溫將會下降攝氏9度左右，體感上也會有較明顯的涼意，對台灣影響將持續到週日（10/9）。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-03 17:40:24

今（3）日台灣上空的太平洋高壓增強，中午前後炎熱的感覺比起前幾天又略微加劇，相較於昨日各地最高溫大約都落在攝氏36~37度，今日台北士林在中午12點20分氣溫更飆到攝氏37.3度。中央氣象局表示，明（4）日全台仍然是晴到多雲的好天氣，但大家要好好把握一下了，因為週三（10/5）開始東北季風增強，北台灣高溫將會下降約攝氏9度左右，體感上也會有較明顯的涼意，這波東北季風將持續影響到下週日（10/9）。降雨方面，這波東北季風僅有前期挾帶的水氣較多，後期則主要是山區會有較顯著的雨勢，但也不會達到大雨等級，提醒週三起外出除了要多加衣物外，迎風面的桃園以北及東半地區民眾，出門最好帶把傘備用。

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氣象局預報員趙紘表示，今天的最高溫出現在台北攝氏37.3度，高雄也有攝氏37.2度出現，其餘各地則落在攝氏34~36度之間，相較於前幾天高溫又偏高了一些，主要原因是太平洋高壓稍微增強。明天各地依舊維持晴朗穩定的天氣型態，氣象局持續針對台北市、新北市、嘉義市等地區發布高溫資訊，提醒可能出現連續出現攝氏36度高溫的機率，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週三迎風面桃園以北及東半部容易降雨，其中宜蘭、基隆北海岸及大臺北山區會出現較大的雨勢。（圖／中央氣象局提供）
而到了明天晚上，大環境原本吹的東風就會開始慢慢轉變，週三清晨開始東北季風明顯增強，北台灣首當其衝，平均高溫將從原本的攝氏34~35度，驟降到平均攝氏25~27度，低溫則是從平均攝氏25~26度，稍微降低到攝氏23~24度。中南部地區雖也有略微降溫，但整體影響不顯著。降雨方面，週三迎風面桃園以北及東半部容易降雨，其中宜蘭、基隆北海岸及大台北山區會出現較大的雨勢，不過隨著時間拉長水氣逐漸減少，北台灣雨勢從週四起慢慢緩和下來。至於民眾相當關注的國慶連假（10/8~10/10），趙紘提醒，10/7、10/8宜蘭、花蓮、基隆北海岸降、台北山區雨會比較多，主要是地形的關係，大台北盆地則較不明顯，其餘地區則都是多雲到晴、山區有午後短暫陣雨。

此外，針對「東北季風」的定義，氣象局表示，冬季時，冷氣團所在的高壓中心在蒙古或西伯利亞一帶亞洲大陸上發展，當冷空氣堆積一定程度後，常在中國向南、向東以分裂高壓形式逐漸移出，當冷空氣經由順時鐘方向經華中或東海吹到臺灣附近時，常轉向成偏北至偏東方向，平均而言就是大家所熟知的東北季風，就氣候統計的風向轉變上來看，東北季風盛行於10月起到次年4月，但過去氣象局常用攝氏20度為基準，去區隔「東北季風」和「東北風」，造成民眾反映使用上容易混淆，未來將回歸學理上，東北季風形容的是「順著北方高壓通過時影響的風場，其帶來的大範圍的冷空氣，並依據它抵達臺灣附近的強度，來定義冷氣團、強烈冷氣團或寒流的影響。」

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