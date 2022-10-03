萬聖節前先喝「血尿」豪飲袋！網友震驚：尺寸更像尿袋了
手搖飲「初韻」曾於中秋節推出「豪飲版四季春」，不只10公升只要35元價格超狂，豪邁的飲料袋造型還被網友笑稱「好像是尿袋」。沒想到「只有初韻能超越初韻」，還沒迎接萬聖節，再度推出縮小版的「好韻豪飲袋」，這次更裝入銷售排行榜常勝軍的好韻紅，業者還自嘲被同事笑說「根本是血尿」。真不虧是打造出加爆7種料的「亂七八糟」手搖飲品牌，讓人忍不住想喝一杯壓壓驚。
原本主打「夢幻系手搖飲」的初韻，近期更熱愛挑戰最浮誇飲品頭銜，中秋節推出「豪飲版四季春」，不只祭出10公升只要35元的超狂價格，豪邁又驚人的飲料袋造型，還被網友笑稱「好像是尿袋」、「好大袋，喝都喝不完」、 「提在路上一直被路人關注」。還沒迎接萬聖節，初韻再度推出縮小版的「好韻豪飲袋」，這次更裝入銷售排行榜常勝軍的好韻紅，業者還自嘲被同事笑說「根本是血尿」。
初韻延續中秋節話題商品「豪飲版四季春」，再度打造縮小版的「好韻豪飲袋」並一次開賣銷售排行榜常勝軍，四季春及好韻紅兩種口味；相較於「豪飲版四季春」裝入14杯手搖飲容量約10公升，「好韻豪飲袋」則擁有總容量超過7杯以上的5公升純茶。業者自曝這次的創意仍然被同事嘲笑，說「尺寸縮小更像尿袋了」，還有人表示「根本是血尿」。
相信大家不陌生，初韻曾打造出加爆7種料的「亂七八糟」手搖飲，以「靈魂椰奶」為基底，一次加爆芋圓、地瓜圓、芋泥、西米露、布丁，甚至水果西瓜也不放過。受到咀嚼控熱愛的「亂七八糟」，目前平均每月熱銷超過6萬杯，受封鎮店之寶。真不虧是打造出加爆7種料的「亂七八糟」手搖飲品牌，初韻「好韻豪飲袋」10/3於全台門市開賣，均一價199元，每人限購一袋。
另外，清原芋圓再推芋頭新品，雙雙以經典芋泥打造可以喝的下午茶甜品「纖女燕芋、芋見椰爺」，全新攜手新加坡職人Oatside來自100％澳洲高品質的燕麥奶，以融合堅果與麥香的高纖膳食纖維，搭配清原芋圓招牌3寶，Q彈西米露、軟糯燕麥及一大顆經典芋泥球，打造成「纖女燕芋」。「芋見椰爺」則以濃濃南洋風味椰漿、芋泥、芋頭球搭配濃厚鮮奶，喝一口就能戴上白鬍子。10/3～10/5限3天購買新品即贈「半價優惠券」，等於一杯清原只要33元就能喝到；10/6～11/6於粉專留言Tag兩位好友，還有機會抽iPhone 14手機。