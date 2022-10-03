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新北男無辜遭警暴打！謝和弦寫歌諷：別人的阿爸攏死不完

▲（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲（圖／翻攝謝和弦臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-03 18:11:43

日前住在三重的黃姓男子，被警方誤認成通緝犯，慘遭暴打，頭部、胸背遭受重創都受傷，黃男9月底也前往新北地檢，對4名警察提告傷害、妨害自由等罪；對此，宣布參選中正萬華區市議員的歌手謝和弦，在臉書及IG平台PO出創作歌曲聲援，點名「這條歌，寫給三重分局還有侯友宜聽的，哈們」，吸引超過萬人按讚朝聖。

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▲新北市三重區一名男子，遭警方誤認是通緝犯當街被重毆打後心情難以平復。（圖／爆料公社公開版）
▲黃姓男子被警方誤認成通緝犯，慘遭暴打，頭部、胸背遭受重創都受傷。（圖／爆料公社公開版）
回顧事發經過，新北市三重警分局二名員警在今年9月20日晚間9點多，正在拘捕通緝犯，把54歲黃男誤認為41歲李姓通緝犯，警方忽然衝出要制服黃男，黃男也誤會自己遇到歹徒，並將警方過肩摔並壓制在地，黃男表明身分後，仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

事後黃男在兒子的陪同下，前往新北地檢署提告，在鄰居提供錄音檔案來還原當時的現場，可聽到警察不斷對他怒吼「X你娘」的髒話，還罵了15次；黃男表示，針對烏龍打人事件，新北市警局上級單位新北市長侯友宜以及警政署長黃明昭隻字未提，三重警分局也不道歉，為了平復心情，決定提告。

新北市警察局則回應，員警已經在9月29日三重區調解委員會申請調解，希望取得當事人的諒解，兩位員警已各記過1次並調職處分，所長申誡2次。

為了聲援黃男，謝和弦自創歌曲，還點名是寫給「寫給三重分局還有侯友宜聽的」，目前累積萬人點讚、千則網友們留言，黃男兒子也在底下留言回應「我是被害者的兒子，感謝阿扣幫忙發聲！！有興趣可以去我臉書看惡警多屌 哈們」，謝和弦也親自回覆「我就是去你臉書看不下去，想到自己的老父親！哈們」，也有網友大力響應「很好聽很寫實」、「好屌，用音樂回復社會事件」、「好聽」等。

謝和弦創作歌曲，歌詞如下：

感謝三重的流氓警察
把別人的阿爸當作通輯（緝）犯
壓在地上打到不知死活
打到爽才知道抓不對人
感謝看不下去的厝邊隔壁
到底是誰　歸剛在那幹你娘
別人的阿爸　攏死不完啦
連一句拍謝攏不甘願
真正笑死人
真正笑死人
真正笑死人
喔　人民的褓母
笑死人
哈們

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