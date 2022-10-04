達美樂雙十國慶「3個小披薩499元」 必勝客8口味149元起
雙十國慶連假即將到來，披薩業者祭出優惠搶客啦！達美樂雙十限定10/3～10/10，外送「3個小披薩499元」，共有24款口味可任選，而且不加價的口味多達15種。而必勝客也推出8種口味小披薩下殺149元起的「超值必勝嗑」優惠，而且可以一直吃到11/7。《NOWnews今日新聞》幫大家一次盤點最優惠口味，披薩控們趕快來看看，怎麼吃最划算？
慶祝國慶日，達美樂推出雙十限定10/3～10/10，外送「3個小披薩499元」優惠。全品項共有24款口味可任選，而且不加價的口味就多達15種，首推一次可以吃到多種美味好料的四喜系列，包括海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、經典四喜、超值四喜，這5款通通不加價即可任選，一次吃到超多口味也太滿足。
其他不需加價即可任選的口味，還有超級豪華、雙醬薯球夏威夷、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、皇家白醬彩蔬（奶素）、超級墨西哥、青花彩蔬（五辛素）、夏威夷、道地美國、起司餅（五辛素），現在就找好朋友一起吃爆。
另外，必勝客即日起至11/7，首度推出限定平日外帶、8種口味小披薩下殺149元起的「超值必勝嗑」優惠。經業者調查，即使有促銷優惠，消費者還是最在乎產品「好吃」、「是我喜歡的口味」。因此「超值必勝嗑」優惠活動，還特別選擇最受饕客歡迎的人氣口味回饋，下殺最低149元的口味有熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏可選；而指定口味的優惠小比薩裡，最高原價460元的和風章魚燒，透過「超值必勝嗑」活動，只要259元就能吃到。