獨／泫雅跟未婚夫「提前來台灣隔離了」！放閃行程不私藏
韓星泫雅跟未婚夫DAWN金曉鐘、Jay Park、MVP（Nauty One、Gonzo、Shorty Force、Xion、Terry）PH1朴俊元等人，將出席10月8、10日位於大佳河濱公園舉辦的「太空港音樂藝術節嘉年華」，泫雅跟DAWN今（3日）提早抵台，為了週末的表演，準備在台北進行隔離。
泫雅跟DAWN下午手牽手現身仁川機場，他們為了週末的「太空港音樂藝術節嘉年華」提早抵台隔離，這也是台灣疫情逐漸趨緩後，首組登台，並願意遵守3+4防疫隔離政策的韓星；此次表演亦是泫雅跟DAWN的海外處女秀，令粉絲十分期待。
根據消息指出，泫雅跟DAWN將在禮拜五解除隔離，並於現場進行彩排，其他海外歌手明天陸續飛來台灣，並且會「打卡」告訴外界。據悉，泫雅和DAWN表演完後，預計9日離台。
※【NOWnews 今日新聞
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