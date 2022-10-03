小禎低調離婚3年！羨慕大S舊情復燃 無奈20年前愛人是他
節目《女神在線》邁向第2年，推出最強改造主題，特別邀請小禎（胡盈禎）主持，今（3）日與來賓梁赫群受訪時一搭一唱，表示與李進良早在2、3年前就已經簽字離婚，配偶欄空白很久，儘管結束婚姻，小禎感慨表示看到大S和舊愛具俊曄重逢後，似乎又更相信愛情。
小禎表示與李進良早就簽字離婚一段時間，大約是2、3年前的事，「我沒有講啦，早就簽好了，其實當時很開心，覺得這空白處很得來不易。」坦言本來就有幻想成功離婚當天，好友們可以好好幫她慶祝一番，後來就只有簡單找幾個朋友一起過。
被問到若看到前夫有新歡，心情是否會受到影響，小禎笑說早已習慣，不過看到大S和具俊曄的甜蜜故事後，還是會重新相信愛情，「但我回想20年前認識的，還是阿良呀！」語帶無奈，至於理想條件，一旁的梁赫群忍不住吐槽：「她是個男生，所以要找比較柔性的人，不要大男人。」小禎坦言會稍微排斥演藝圈的人，不過還不想把話說死，怕未來會自打臉。
《女神在線》是一個純網路節目，小禎對進入網路世界當然很期待，只要不要被黃標，什麼都可以講，網路的世界都看的到各種風格都可以嘗試，首集改造的梁赫群，小禎覺得膚質是他要最先改進的地方。