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不等雙11！網購先推「雙十優惠」　iPhone 14、PS5打5折

▲網購紛紛推出雙十優惠， 蝦皮10/10有免運券可用，樂天市場則有話題3C產品限量5折價。（圖／蝦皮提供）
▲網購紛紛推出雙十優惠， 蝦皮10/10有免運券可用，樂天市場則有話題3C產品限量5折價。（圖／蝦皮提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-04 07:16:00

百貨週年慶開跑！網購年度大檔期為雙11還沒到，先推「雙十」優惠尬場打頭陣。蝦皮購物致敬百貨週年慶，狂打美妝保養品，蘭蔻、植村秀等超過10間美妝大牌，祭出明星特惠組下殺5折起，且10/10有6張299元起免運券可用。樂天市場更狂，拿出目前的話題新機iPhone 14、PS5數位版遊戲機推出每日整點限時搶5折優惠。《NOWnews今日新聞》幫大家整理出蝦皮購物、生活市集與樂天市場等3大電商雙十優惠，先搶先贏。

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蝦皮購物

「10.10品牌週年慶」首波優惠瞄準秋季保養，蘭蔻、植村秀、碧兒泉等國際美妝大牌，明星特惠組天天5折起，40大品牌旗艦店夯品也是下殺５折，指定品牌用券享消費滿千折百優惠。10/10當天可使用6張全站299元起免運券。以及商城85折券即日起開放領取，限10/10凌晨 0-2點使用，消費滿2,000元，最高折2,000（限量）和3張商城9折券自動歸戶，10/10 整日皆可使用，消費滿2,000元，最高折5,000元（限量），並攜手「義大世界」即日起至10/10，上站預領免運與玩遊樂藏寶箱遊戲，天天抽一年免費暢玩義大遊樂世界；且10/8前上活動頁領序號，並到義大EASY購2.0 APP註冊登記，還有機會免費參加義大世界獨家打造的萬聖節派對！

生活市集

即日起至10/16，推出三大優惠，集結攜手20大品牌、精選超過300多款熱銷品，推出生活幣回饋最高11%活動，並再加碼LINE好友限定回饋LINE POINTS 最高7%，全站共祭出雙點回饋最高18%，加碼「下單$1抽夯省」活動，於「狂省激殺季」下單任一電子票券外之商品，完成登記即有機會抽獲夯省衛生紙20包。

樂天市場

樂天市場雙十購物節即日起至10/17，首波推出每日整點限時搶5折優惠，包含蘋果iPhone 14、AirPods Pro、iPad 9、PS5數位版遊戲機、Nintendo Switch遊戲組，以及3C大牌家電商品等，再搭配天天領優惠券，最高可以再賺1,346元。除了整點搶購5折商品外，雙10購物節期間還能天天領取4張優惠券，只要於指定店家消費，不限金額即可現折30、滿1,000折66、滿2,500折250、3C滿萬折1,000，每日最高可賺1,346元。

3C商品5折起品項及時間

  • 【iPhone 14 128G】原價27,900元 特價13,950元，下殺5折，10/5(三) 21點開賣
  • 【Apple AirPods Pro】原價7,990元 特價3,995元，下殺5折，10/4(二)、10/13(四) 21點開賣
  • 【iPad 9 10.2吋】原價10,500元 特價5,250元，下殺5折，10/6(四) 21點開賣
  • 【PS5 數位版單主機】原價14,580元 特價7,290元，下殺5折，10/10(一) 21點開賣
  • 【Nintendo Switch遊戲組】 原價8,800元 特價4,400元，下殺5折，10/11(二) 21點開賣
▲iPhone 14(圖／記者周淑萍攝)
▲樂天市場雙十購物節，於10/5(三) 晚間9點，推出iPhone 14整點限時搶５折優惠。(圖／記者周淑萍攝)

▲生活市集。（圖／官方提供）
▲生活市集推出一元票券活動。（圖／官方提供）

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