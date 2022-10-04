不等雙11！網購先推「雙十優惠」　iPhone 14、PS5打5折

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「10.10品牌週年慶」首波優惠瞄準秋季保養，蘭蔻、植村秀、碧兒泉等國際美妝大牌，明星特惠組天天5折起，40大品牌旗艦店夯品也是下殺５折，指定品牌用券享消費滿千折百優惠。10/10當天可使用6張全站299元起免運券。以及商城85折券即日起開放領取，限10/10凌晨 0-2點使用，消費滿2,000元，最高折2,000（限量）和3張商城9折券自動歸戶，10/10 整日皆可使用，消費滿2,000元，最高折5,000元（限量），並攜手「義大世界」即日起至10/10，上站預領免運與玩遊樂藏寶箱遊戲，天天抽一年免費暢玩義大遊樂世界；且10/8前上活動頁領序號，並到義大EASY購2.0 APP註冊登記，還有機會免費參加義大世界獨家打造的萬聖節派對！
生活市集
即日起至10/16，推出三大優惠，集結攜手20大品牌、精選超過300多款熱銷品，推出生活幣回饋最高11%活動，並再加碼LINE好友限定回饋LINE POINTS 最高7%，全站共祭出雙點回饋最高18%，加碼「下單$1抽夯省」活動，於「狂省激殺季」下單任一電子票券外之商品，完成登記即有機會抽獲夯省衛生紙20包。
樂天市場
樂天市場雙十購物節即日起至10/17，首波推出每日整點限時搶5折優惠，包含蘋果iPhone 14、AirPods Pro、iPad 9、PS5數位版遊戲機、Nintendo Switch遊戲組，以及3C大牌家電商品等，再搭配天天領優惠券，最高可以再賺1,346元。除了整點搶購5折商品外，雙10購物節期間還能天天領取4張優惠券，只要於指定店家消費，不限金額即可現折30、滿1,000折66、滿2,500折250、3C滿萬折1,000，每日最高可賺1,346元。
3C商品5折起品項及時間
- 【iPhone 14 128G】原價27,900元 特價13,950元，下殺5折，10/5(三) 21點開賣
- 【Apple AirPods Pro】原價7,990元 特價3,995元，下殺5折，10/4(二)、10/13(四) 21點開賣
- 【iPad 9 10.2吋】原價10,500元 特價5,250元，下殺5折，10/6(四) 21點開賣
- 【PS5 數位版單主機】原價14,580元 特價7,290元，下殺5折，10/10(一) 21點開賣
- 【Nintendo Switch遊戲組】 原價8,800元 特價4,400元，下殺5折，10/11(二) 21點開賣