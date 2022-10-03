名家論壇》單厚之／指揮中心還是陳時中的加分項嗎？

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指揮中心這些人去了，其實不如不去。
在陳時中辭去衛福部長和指揮官職務之後，指揮中心的存在感大幅降低，電視台不再大段大段的直播指揮中心的記者會，報紙也很少以大幅版面報導指揮中心的政策，少數的例外大概則多是「朝令夕改」、「政策紊亂」、「窒礙難行」之類的。民眾唯一關心的問題只剩下，指揮中心何時宣布解封、何時可以正常出國。
前兩天，王必勝在回應媒體有關「指揮中心裁撤」議題時表示，如果指揮中心現在解散，很多疫苗、藥物「立刻不能用」需銷毀，所以指揮中心不能撤。結果遭到醫界瘋狂打臉，搬出法條說EUA的法源是《藥事法》，跟指揮中心存廢根本無關。結果王必勝今天就改口稱正在研擬EUA跟指揮中心脫勾，改搬出「七大工作重點」，強調指揮中心續存的重要性。
民進黨要指揮中心續存，是因為指揮中心有《特別條例》賦予的「權」和「錢」，能夠在選戰中發揮一定的作用。但民進黨也一如既往地，輕忽了指揮中心的負面效應。
陳時中在競選總部成立大會上，痛批國民黨煽動對立、操作仇恨，但陳時中的仇恨值，幾乎無一不和指揮中心有關。如果不是過去在指揮中心的作為，就不會有疫苗封存30年的議題；如果不是因為指揮中心，就不會有周玉蔻痛罵慈濟的問題，更不會有後續張淑娟的風暴；如果不是因為指揮中心，就不會有小吃店賣快篩的問題；如果不是因為指揮中心，就不會有婚外情當指揮官的爭議。
民進黨真的快把這場選舉打成防疫的「信任投票」，但現在的指揮中心和陳時中，早就失去了防疫的光環、早就不是全民激賞的防疫英雄，否則陳時中的選情也不會落到如此的地步。陳時中和指揮中心也不用因為賴清德一句「台北市是疫情的開始」，左支右絀3天還找不到說詞可以圓回來。
當全世界都已經解封的時候，指揮中心的持續存在、仍舊掌握超大的權限，正不斷提醒國人，台灣的防疫並不成功，我們距離其他的正常國家還很遙遠。如今的指揮中心，並不是陳時中和民進黨的勳章，而是失敗的烙印。今天的指揮中心在多數國人的眼中，早已是質疑多於感激，疫情越接近尾聲，防疫過程中的疑點，就越讓人難以釋懷。
不分藍綠應該都會同意，如果陳時中早在4月疫情再起之前就辭職參選，處境一定比現在好得多。同樣的道理，指揮中心越早解散、越早讓民眾的生活恢復正常，民進黨的支持度也會越高。
但習慣於掌握權力，動不動就把公權力用到極致的民進黨，早已把權力當成一種信仰。既然權力用到極致可以改變2019年民進黨總統初選、可以改變2021年「四大公投」、2022年中二補選，沒有道理這次會失靈。相信權力可以改變一切、改變民心、改變民主的民進黨，自然不願、不敢、也不會鬆手，會持續不斷的把權力最大化，直到選民做出最終的審判為止。
●作者：單厚之／資深媒體人
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