朱軒洋消失1年復工了！金鐘擠掉周渝民「私下對話曝光」

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談起腳傷十字韌帶斷掉的復原狀況，朱軒洋現階段仍在努力復健中，「我覺得受這個傷滿好的，才知道其實滿多人跟我一樣，身邊有重要的人陪著我，讓我好好復健，不用想太多」，被問到「重要的人」是否暗指女朋友？他回應，「重要的人包括家人、朋友、兄弟們」，也透露復健是自己去，沒有女朋友陪。
談到入圍的競爭對手，李銘順表示這次競爭非常激烈，男配角每一部戲的入圍者都很強，堪稱「死亡之組」，覺得大家都有機會，「今年的作品真的是很強，金鐘獎應該會很好看。」當天是否會準備幸運物？李銘順表示自己以往都不會特別準備，這次金鐘獎和老婆范文芳的工作撞期，他要在家帶兒子，如果隔離短於3天，那就有機會從新加坡來台灣參加典禮。
草爺會帶著金牌走紅毯，他說，前陣子有去廟裡擲筊，順利請到三太子的神尊回來公司供奉，沒多久就傳來入圍金鐘獎的好消息，所以這次紅毯會帶著他自己親手打製，要敬獻給三太子、造價3萬元的純金金牌，剛好作為幸運小物掛在身上。不打算準備幸運物的李銘順開玩笑說，為了沾好運：「當天靠近你就可以了！」草爺直接霸氣表示要幫劇組入圍者各打1個金牌，並在底下寫上「《逆局》大獲全勝！」期望頒獎典禮當天能夠「如有神助，順利奪金」。