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朱軒洋消失1年復工了！金鐘擠掉周渝民「私下對話曝光」

▲朱軒洋確定出席金鐘獎。（圖／愛奇藝）
▲朱軒洋確定出席金鐘獎。（圖／愛奇藝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-03 19:01:16

《逆局》朱軒洋、李銘順與草爺（江治緯）入圍第57屆電視金鐘獎男主角、男配角、新演員，朱軒洋闊別螢光幕1年，今（3）日受訪表示10月開始復工，目前還沒有簽新的經紀約，也澄清先前傳出要退出演藝圈的消息，「我目前只是短暫休息中，還是會繼續演戲的，謝謝大家。」

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同劇的「仔仔」周渝民沒有入圍，仍展現前輩風範，朱軒洋透露，「我一入圍他就馬上恭喜我，想找天約他吃飯，他一直都滿關心我，滿感謝他一直以來對我的照顧。」朱軒洋與前東家解約，原因就跟前公司發出的聲明一樣「理念不合」，他也感謝柴智屏的培養，問到有新的經紀公司接洽了嗎？他說：「有聽說，但我想休息。」

▲草爺（右）幫朱軒洋打金牌集氣。（圖／愛奇藝）
▲草爺（右）幫朱軒洋打金牌集氣。（圖／愛奇藝）
談起腳傷十字韌帶斷掉的復原狀況，朱軒洋現階段仍在努力復健中，「我覺得受這個傷滿好的，才知道其實滿多人跟我一樣，身邊有重要的人陪著我，讓我好好復健，不用想太多」，被問到「重要的人」是否暗指女朋友？他回應，「重要的人包括家人、朋友、兄弟們」，也透露復健是自己去，沒有女朋友陪。

▲李銘順認為男配角之爭是「死亡之組」。（圖／愛奇藝）
▲李銘順認為男配角之爭是「死亡之組」。（圖／愛奇藝）
談到入圍的競爭對手，李銘順表示這次競爭非常激烈，男配角每一部戲的入圍者都很強，堪稱「死亡之組」，覺得大家都有機會，「今年的作品真的是很強，金鐘獎應該會很好看。」當天是否會準備幸運物？李銘順表示自己以往都不會特別準備，這次金鐘獎和老婆范文芳的工作撞期，他要在家帶兒子，如果隔離短於3天，那就有機會從新加坡來台灣參加典禮。

草爺會帶著金牌走紅毯，他說，前陣子有去廟裡擲筊，順利請到三太子的神尊回來公司供奉，沒多久就傳來入圍金鐘獎的好消息，所以這次紅毯會帶著他自己親手打製，要敬獻給三太子、造價3萬元的純金金牌，剛好作為幸運小物掛在身上。不打算準備幸運物的李銘順開玩笑說，為了沾好運：「當天靠近你就可以了！」草爺直接霸氣表示要幫劇組入圍者各打1個金牌，並在底下寫上「《逆局》大獲全勝！」期望頒獎典禮當天能夠「如有神助，順利奪金」。
 

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