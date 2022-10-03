林美秀同居6男不顧形象 顏志琳返家確診「老婆急跳車」
實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》集結金鐘、金馬、金曲三金陣容，包括國民媽媽林美秀、搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹和金馬新演員范少勳，今（3）日舉辦記者會，尤秋興爆料顏志琳在錄完節目返家途中，驗出兩條線確診，讓2人的老婆索性跳車。
7位藝人在完全不認識的狀況下，敞開心胸搭檔合作，回憶起3個月前在澎湖拍攝趣事，林美秀坦言最辛苦的地方就是必須早睡早起，「還有一開始，大家都不知道如何各司其職、分配工作的時候。」而身為主持群裡唯一的女性，林美秀笑說在眾多男人面前並不會遮遮掩掩，因為大家都累得滿身大汗，根本沒有其他心力顧形象。
談到過程中的受傷事件，顏志琳自曝在返台前一天出現身體不適，當時快篩後依然是陰性，怎料隔天病情加劇，再驗一次後就呈現陽性，尤秋興爆料：「那時老婆來接我們時，還有說有笑，而坐在副駕的顏志琳卻相當不舒服，趕緊買快篩驗後就確診了，老婆們得知後都馬上跳車，後來他就自己搭計程車回去。」顏志琳猜測可能是在外地工作時，接觸到確診者，所幸主持人、錄影團隊，各自自主隔離後都沒有異狀。
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