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蒲亭大規模動員生亂象！數千人不符兵役標準遭遣返回家

▲俄烏戰爭陷入膠著，俄國總統蒲亭宣布目標為30萬人的局部動員令，卻有數千人因不符標準而遭遣返回家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭陷入膠著，俄國總統蒲亭宣布目標為30萬人的局部動員令，卻有數千人因不符標準而遭遣返回家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-03 19:39:51

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署部分動員令，宣布徵召30萬預備役人進入「特殊軍事行動」，外界認為這是戰事升級的號角，不過大舉動員卻引來當地示威抗議潮，動員過程更是亂象頻傳，超過數千名根本不符合兵役資格的俄羅斯人被徵召後又被遣返回家，負責的軍事委員更因此慘遭革職。

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俄羅斯總統蒲亭發起自二戰以來首次的動員令，然而10天過去換來的卻是大批俄羅斯民眾出逃、想方設法逃過徵召，甚至有不少投訴徵兵人員向明顯不符合受召資格的男子，例如老人、慢性病患者等發送徵召文件，俄羅斯哈巴羅夫斯克（Khabarovsk region）州長捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）日前便透過Telegram指出「數千名同胞收到動員令後抵達了徵兵辦公室，但有一半因為不符合入伍標準最終打道回府。」

▲俄羅斯總統蒲亭發出部分動員，徵召30萬預備役人投入烏克蘭戰爭，過程亂象頻傳。圖為9月29日，俄羅斯新被徵召的士兵，在伏爾加格勒地區的一處火車站。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭發出部分動員，徵召30萬預備役人投入烏克蘭戰爭，過程亂象頻傳。圖為9月29日，俄羅斯新被徵召的士兵，在伏爾加格勒地區的一處火車站。（圖／美聯社／達志影像）
這些不符合軍人標準的民眾被動員後，俄羅斯當局又將他們遣送回家，影響將近數千人，為此哈巴羅夫斯克的軍事委員也被撤職，但州長捷格加廖夫強調遣返不符資格的民眾並不會影響俄羅斯動員狀況。

事實上，就連蒲亭也罕見承認動員工作中「存在許多問題」，除了要求必須糾正所有錯誤外，也敦促官員盡快解決避免未來再次發生。
 

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