▲ 慶 AWD 車款誕生 50 週年 Subaru 十月續推優購方案

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作為當今車壇AWD全時四輪驅動科技的領導品牌，自1972年9月SUBARU在日本市場推出首款全時四輪驅動乘用車款 — Leone 4WD Estate Van以來，累計至今旗下搭載全時四輪驅動系統之車款總產量已達2,100萬輛！SUBARU車款完美結合獨家水平對臥引擎科技及SAWD對稱式全時四輪驅動系統，透過以水平對臥引擎為中心、採用對稱式配置的傳動系統，讓車輛能以最大限度發揮優異的越野性能，無論面對各種天候路況均可展現出色的駕馭性能，進一步實現SUBARU汽車始終秉持的「以人為本」造車理念，提供駕駛者自信駕馭的安心感受。
此外，今年SUBARU同樣在主動安全科技方面達成嶄新里程碑！自2008年5月首次於日本市場首度發表EyeSight智能駕駛安全輔助系統(註1)以來，旗下搭載這項先進主動安全科技配備的車款，全球累計銷售量於2022年中正式突破500萬輛大關！目前SUBARU在全球銷售之各式車款中，高達91%的車輛均配備EyeSight智能駕駛安全輔助系統；其不僅在日本、美國、歐洲等全球知名第三方機構的年度汽車安全評鑑中多次獲得最高等級評價，更奠定SUBARU在汽車主動安全科技方面的領導地位。不僅如此，SUBARU原廠更以致力於2030年打造零死亡事故的願景，持續以最高標準的造車理念，打造每一部SUBARU。