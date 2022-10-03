岡山重大建設齊發！業者打造新加坡式輕豪宅親民再公開
高雄岡山重大建設齊發，南部半導體產業S廊帶、軌道經濟、樂購廣場、秀泰影城進駐等多重話題發酵，連帶著也帶動房價、地價漲幅不斷，土地日漸稀有的情況下，與重劃區相鄰的區域漸受矚目。「壹起飛建設」五月於岡山推出新加坡式建築建案，近日再推出「聚賢匯」二期。
岡山區隨著台積電、橋頭科學園區的動土、招商進駐，創造大量就業機會，預期再掀起新一波新興人口成長。2024年將完成與台鐵共站轉乘的捷運岡山站、號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購廣場、秀泰影城及高醫岡山分院、「岡山運動中心」、加上國1岡山第二交流道將增設於嘉新東路，工程預估2028年完工等，各項生活建設與機能逐步完善，也使得岡山區地價不斷飆漲，其中，87期重劃區漲勢更是驚人，「壹起飛建設」於岡山推出「聚賢匯」一期新加坡式建築建案，就選在距87期重劃區不遠，鄰近典寶溪滯洪池旁。
壹起飛建設集團執行長蔡宗叡表示，聚賢匯第一期自公開以來銷售成績亮眼，趁勢推出第二期。壹起飛建設除了推出業界獨家「十年防水保固」的保證外，在建築安全結構更是特別重視與加強，地基採用地質改良樁和筏式基礎並在結構上每一個鋼筋交接點都加強固定，就是要提供高CP值的優質好宅給購屋族。
聚賢匯二期，以黃金比例高坪效、2-3房格局規劃，新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定首購族及換屋族。即日起推出聚賢匯二期早鳥預約優惠，限量50組，歡迎購屋民眾預約鑑賞。