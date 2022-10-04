啟動產業新未來！高雄軟體園區第2園區首棟大樓動土

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經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為打造全國最大5G AIoT試驗場域，啟動高雄軟體園區第2園區開發計畫，園區總面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，加工處斥資26億元自建A坵塊，期能打造5G AIoT亞洲新灣區新聚落。
經濟部部長王美花在致詞時表示，亞灣區是高雄發展最為熱絡的區域，而位處亞灣蛋黃區的高軟園區，更是全臺第2大數位科技產業聚落，去(110)年2月總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌視察高雄，希望中央與地方共同合作打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，行政院即核定5年106億元「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」與高軟園區2期擴區計畫，選定園區北側約2.45公頃中油公司土地，規劃興建3棟大樓予5G AIoT產業進駐使用，以打造亞灣區成為國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。
高雄市長陳其邁指出，感謝中央對高雄產業發展大力支持，5年內預計投入110億元規模，大力促成高軟2期園區興建，以及相關科專計畫補助，也感謝加工處處長楊伯耕率領的優秀團隊，於1年內讓高軟2期順利動工，預計115年5月完工，對於未來的招商，高雄市政府會與加工處一起努力達成。
加工處處長楊伯耕則指出，高雄軟體園區第2園區首棟大樓興建工程，是由加工處採統包方式自行興建，選定在高軟第2園區海景第1排A坵塊用地，採鋼骨構造結構系統建造，並導入5G AIoT高速智慧聯網，及取得銀級綠建築與銅級智慧建築標章。