▲ 原廠直接幫你改好！中華菱利 A180 推掀頂式露營車，雙色烤漆同步發表

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說走就走的露營新選項 車泊旅遊正夯
中華菱利 A180 奶蓋綠 全新白綠雙色與大自然融為一體
疫情掀起國旅風潮，住宿費用水漲船高，熱門住宿總是搶手。根據中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口已突破200萬人大關，全台露營區更超過1900多處，許多享受戶外生活的車主開始靈活運用中華菱利A180，平日工作載貨載人外，也可搖身一變成為露營車，透過簡單布置，滿足假日休閒/以車為家需求，既不需住宿費用，也能隨時來一趟說走就走的旅行! 為打入車泊露營市場，中華菱利A180針對喜好戶外生活，輕裝配備露營的消費者們推出白綠配的奶蓋新色營造氛圍，讓露營不無聊，如同雲朵般的潔淨白色，搭配如湖水與綠地的朝氣綠色，停駛於優美環境的野餐與露營地旁，再加上個人風格佈置，專屬於你的野餐與露營空間簡單展現，在藍天白雲與大地的照映下，輕鬆成為全場焦點!
中華汽車原廠授權 合法改裝掀頂式露營車
一說到車泊式露營，許多人都會卻步，原因是大眾普遍認為露營車費用較高，難以負荷，或是對車泊露營沒有概念，不知從何著手。中華菱利A180不忘滿足家庭客層掀頂式露營車需求，藉由中華汽車原廠授權，阡陽科技進行合法改裝，無論在領牌或後續驗車都可放心無虞。而露營車整合掀頂式閣樓設計，創造上下兩層獨立空間，提供符合露營生活的車邊帳與抽屜式流理台配備，輕鬆自在享受露營生活與烹煮美食的愉悅。
露營車套件 彈性裝卸的新選擇
對於一車多用的車主，中華汽車也同步導入菱利A180專屬的EGOE歐洲進口露營套件組，該品牌露營組 外觀設計不但曾獲得國外紅點設計等多項大獎肯定，材質上也採用經防潮防焰認證的高壓層板與容易清潔之布料，為旅行的最佳夥伴。而菱利A180露營套件組最大的特色是透過簡單靈活的設計，讓內裝空間完全不須改裝，就能直接將露營套件組固定於車內，廚具、寢具一應俱全不佔空間，馬上就能開始享受露營的樂趣。整個露營套件組可置放於菱利A180後廂空間中，並不影響原車輛的乘座機能，方便平日工作事業使用，假日換裝露營車套件，同時滿足平日工作假日露營所需。
【菱利車泊‧全台開露】車泊達人璐露野車泊秘訣大公開
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喜歡露營、享受車泊、還在觀望露營車的你，又或是想跟上風潮但不知道如何下手?中華三菱都幫消費者們準備好囉! A180露營車準備全台趴趴走，10/15-11/19分別於北中南據點，共有六場講座分享，其中邀請專業露營車廠商-阡陽科技，以及野餐達人-璐露野，來與大家開箱露營車、分享如何美美又愜意的享受車泊生活!即日起至10/12日止，加入中華三菱LINE好友(https://reurl.cc/2m9ezE)，即可報名參加「菱利車泊‧全台開露」講座，不僅搶先一探究竟中華菱利露營車，還有豐富的參加獎等你來拿!名額有限，快來報名。
講座資訊
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10/15(六)
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10/22(六)
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