韓瑜就愛帥哥　秒向「前夫」道歉：不是說你不好

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禾浩辰在劇中飾演爆紅的大明星，有多次養眼演出，讓他笑說：「在場各位我身材最好！」禾浩辰笑說劇組總希望他不要穿衣服，但其實這部劇演員們顏值都很高，身材也都很好，只是自己剛好被分配到要展露身材的部分。
禾浩辰說他與黃薇渟是第二次合作，卻第一次有如此劇烈的親密戲，要裸著上身跟黃薇渟激烈地撞上牆壁後展開激吻，一路親到床上，再到各種肢體交纏，因為沒有太多時間磨合跟準備就直接上，讓他笑說：「一親就上手。」不過拍攝時，就算床上很難站，但攝影師為了搶拍最好畫面，扛著攝影機兩腳張開站在兩人身後，因為攝影機很重，兩人明顯聽到攝影師累到不行的喘息聲，當導演喊卡，所有人頓時大笑。
劇中禾浩辰直球告白，面對有男友的黃薇渟總是癡心守護，偶爾趁虛而入但不越矩，被大讚是個完美角色，但對禾浩辰來說因為尺度不好拿捏，所以壓力真的很大。至於黃薇渟現實生活中會不會喜歡這類型的男生？她回說自己不知道，但是男生主動去保護女生，讓女生知道自己是被關心的，自己還滿喜歡的。
禾浩辰在劇中還玩名車、重機，他笑說進劇組第一天就是開麥拉倫超跑，還有一場戲中戲，劇組高度復刻劉德華的「烈火情人」重機場景，有重機駕照的禾浩辰趁空檔載著從沒搭過重機的黃薇渟去兜風，嚇得黃薇渟差點哭出來，大喊：「怎麼那麼快，好可怕！」