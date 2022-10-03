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韓瑜就愛帥哥　秒向「前夫」道歉：不是說你不好

▲韓瑜（右）搭檔李至正演離婚夫妻。（圖／衛視）
▲韓瑜（右）搭檔李至正演離婚夫妻。（圖／衛視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-03 20:22:16

衛視喜劇《仙女姐姐來我家》首播記者會今（3）日舉行，韓瑜拍攝至今和演員們朝夕相處，當被問到最想演哪個角色時，韓瑜立刻點名「妹妹」黃薇渟的角色：「（圍繞）這麼多帥哥！」說完發覺不對，轉頭跟飾演「前夫」的李至正喊話：「不是說至正不好，不好意思喔。」

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▲吳念軒（右）、夏朧上演奇幻「人仙戀」。（圖／衛視）
▲吳念軒（右）、夏朧上演奇幻「人仙戀」。（圖／衛視）
吳念軒、夏朧上演奇幻「人仙戀」，有一場吵架的戲拍了8個小時，吳念軒說這場戲最激烈，為此兩人事先情感醞釀，沒想到對戲的時候，因為在人來人往的公園拍攝，拍攝困難度瞬間提高，中途公園的路燈還一度關閉，光是這場戲兩人就花了5個多小時，過一陣子兩人看到拍攝成品，與劇組討論過後覺得還可以更好，於是決定重拍。

禾浩辰在劇中飾演爆紅的大明星，有多次養眼演出，讓他笑說：「在場各位我身材最好！」禾浩辰笑說劇組總希望他不要穿衣服，但其實這部劇演員們顏值都很高，身材也都很好，只是自己剛好被分配到要展露身材的部分。

禾浩辰說他與黃薇渟是第二次合作，卻第一次有如此劇烈的親密戲，要裸著上身跟黃薇渟激烈地撞上牆壁後展開激吻，一路親到床上，再到各種肢體交纏，因為沒有太多時間磨合跟準備就直接上，讓他笑說：「一親就上手。」不過拍攝時，就算床上很難站，但攝影師為了搶拍最好畫面，扛著攝影機兩腳張開站在兩人身後，因為攝影機很重，兩人明顯聽到攝影師累到不行的喘息聲，當導演喊卡，所有人頓時大笑。

▲禾浩辰（左六）在《仙女姐姐來我家》飾演超跑男神。（圖／衛視）
▲禾浩辰（左六）在《仙女姐姐來我家》飾演超跑男神。（圖／衛視）
劇中禾浩辰直球告白，面對有男友的黃薇渟總是癡心守護，偶爾趁虛而入但不越矩，被大讚是個完美角色，但對禾浩辰來說因為尺度不好拿捏，所以壓力真的很大。至於黃薇渟現實生活中會不會喜歡這類型的男生？她回說自己不知道，但是男生主動去保護女生，讓女生知道自己是被關心的，自己還滿喜歡的。

禾浩辰在劇中還玩名車、重機，他笑說進劇組第一天就是開麥拉倫超跑，還有一場戲中戲，劇組高度復刻劉德華的「烈火情人」重機場景，有重機駕照的禾浩辰趁空檔載著從沒搭過重機的黃薇渟去兜風，嚇得黃薇渟差點哭出來，大喊：「怎麼那麼快，好可怕！」

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