《台北女子圖鑑》桂綸鎂吐人生觀！理科太太讚：完美範本

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桂綸鎂提到，自己也不太會期待與別人比較，也好像忽略了社會對於她的期待，理科太太則說，「妳這簡直就是人生範本，因為諮商師永遠都會說，妳只能控制自己能控制的事情！」桂綸鎂也點頭，「是啊！妳無可控的事情，妳去焦慮它，也沒有什麼意義啊！」
桂綸鎂說，現在的她不太像20幾歲時那樣的焦慮，會覺得好像要學習很多東西，「我放下了，放鬆了，也面對自己，其實有些事情蠻要求完美或是前思後想的這個個性，就是去面對了自己不完美的個性，然後我覺得放下了蠻多狀態的，所以我覺得現在比較舒服。」
談到戲劇中「林怡珊」這個角色，桂綸鎂認為，「不管工作或情感面，再回望看看自己到底想要什麼，自己是什麼樣的人，最後她其實會扣問的是自己的問題」，也坦言現實生活中的她，偶爾也會這樣反問自我，「我到底是誰？」「我的個性到底是什麼？」好像人生不確定未來方向在哪。
不過，桂綸鎂沉思後發現，這問題永遠不會有答案，那就乾脆選擇接受，「你問了才發現，欸好像一直都沒有答案，然後到現在妳去接受他，沒有答案這件事，就讓他順著走這樣。」
桂綸鎂自認，是有什麼就感到滿足的人，「沒有成為小時候那個樣子也沒關係啊！因為我總覺得，妳每一個當下都是妳喜歡的，妳未來那棵樹，也會是妳滿喜歡的樣子吧，就像妳疊一個房子，每個磚塊都是妳滿喜歡的，那那個房子應該也離妳想像的不太遠吧。」
理科太太聽完後相當驚訝，「哇！簡直就是三觀最正確的完美範本就在我的左邊了！」笑說桂綸鎂剛剛輕鬆講的東西，都是她後面要學的，「就是看自己所擁有的東西，把每個現在都做好，未來會怎麼樣會變嘛，就像她完全不看自己沒有辦法掌控的東西，學姊真的很厲害！」（編輯：詹鎰睿）