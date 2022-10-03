全方位阻絕毒品　高市毒防局持續跨局處精進反毒

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在後端輔導處遇方面，個案在毒防局輔導列管期間內施用毒品再犯率從毒防局107年成立以來，逐年下降且低於全國平均值，列管期滿後二年內施用毒品的再犯率，亦從109年逐年下降，110年開始低於全國平均值，顯示毒防局輔導卓有成效，也是與各毒防網絡單位合作發揮出綜效。毒防局更首創「藥癮者婦幼醫療服務」，提供全國唯一補助，110 年獲衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」-健康城市獎入圍。
毒防局著重跨網絡合作，結合司法、醫療及毒防金三角合作，推動「緩起訴本土化多元處遇」模式，經專業醫療評估分流輔導，降低緩起訴個案再犯入監，並撙節戒治醫療費用，撤銷緩起訴比率從107年33.83%降至110年的28.05%，輔導處遇完成率亦從107年66.17%提升至110年的71.95%。
毒防局也朝數位治理發展「科技智慧毒防」，運用AI大數據分析，以個案追輔為中心，建構風險自動預警、科技多維度家系圖，不同個案家系可互相連結之跨網絡單位使用，強化毒防網、治安網、社安網連結，以達預防毒品初犯及降低毒品再犯之目標。
市長陳其邁聽取簡報後表示肯定與感謝，請毒防局持續創新毒品防制新作為，強化跨網絡合作機制，有效打擊毒品犯罪、展現毒品防制成效，邁向高雄智慧安防及SDGs永續發展的健康城市目標。
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