名家論壇》楊威利／最強軍艦部署亞太地區

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美國海軍朱瓦特級驅逐艦首艘朱瓦特（USS Zumwalt, DDG1000）號驅逐艦，原本這一級軍艦要建造32艘，後續因故只建成3艘，原先號稱要取代勃克級驅逐艦的軍艦，編號1000就可以顯示其企圖但卻落得如此境界。
朱瓦特級艦艇構型十足匿蹤外構，可有效降低雷達反截面，武裝除垂直發射系統內所搭載的巡弋飛彈、反艦飛彈與ARROC外，艦艏2門先進火砲系統（AGS）為其特色，可擔任傳統的岸轟任務，外界相當看好這種多用途的軍艦。
後續經過代議機構的審查才知道，原來這門先進火砲系統所擊發的砲彈相當昂貴，快接近一枚巡弋飛彈的價格，其他還有研發過程中不可避免的預算追加等因素，最終此級艦只建成3艘。
這級排水量頗大的軍艦要如何運用美國海軍頗傷透腦筋，先前也有研議要拆除這2門先進火砲，安置電磁砲的打算，近期則是改為加裝極音速飛彈。這個倡議賦予了這3艘軍艦新生命。
中國與俄羅斯都宣稱已經研發並佈署極音速飛彈，造成美國在軍力運用上的限制，例如航艦很可能就因此退縮到射程外運作，增加匿蹤戰機摧毀這些機動發射車也就是必備的反制作為。看到中俄兩國此類武器的進展，美國趕緊加足馬力研發，最終可望在這幾年內迎頭趕上。朱瓦特號龐大的艦體剛好當作測試與部署的載台，由於軍艦可以到處移動，加上朱瓦特號的匿蹤外構，光是宣佈佈署亞太區域就帶給中國極大的壓力。
但相對的中國也有類似的載台，055大驅近期與俄軍艦遠赴阿拉斯加就是一種表態，這型軍艦也可搭載中國的極音速飛彈，這又或許是美國看到中國055大驅後，僅速將朱瓦特號再運用的原因，有些評論員是這樣子評論的。
退役軍艦的再利用
軍艦是多人操作武器，籌建時程長因此各國在艦艇除役前後總是考慮再三，之所以將軍艦除役的原因多半是面臨服役年限，固然經過維修與保養可以繼續使用軍艦，但後續養護與升級成本恐非海軍所能負擔。
一般來說，軍艦除役後有下列幾種流向，1當作靶船，2當作軍艦博物館，3轉售或贈他國，4船體拆解當廢鐵賣。除了這些用途外，最慘的是類似朱瓦特號驅逐艦這種，已經建成卻不知道如何運用的窘況，當作新武器系統的操作平台似乎是不錯的選項。這類艦艇只要輸入裝備或是某種武器測試艦，多半會有其相關資料。例如某某飛彈或是雷達的試驗艦等。
這種測試樣態台灣海軍也有過，海軍高雄軍艦就曾經搭載中科院研製的雷達，出港測試時被民眾所目擊，這種二戰時期誕生的LST也在台灣海軍找到一席之地，基本上來說，台灣海軍艦艇幾乎都會用到真的無法再運用時才會淘汰的窘境，這對後勤補保來說是一大壓力。
美國海軍近期將一批艦艇除役，包含提康德羅加巡洋艦以及濱海作戰艦（LCS），其中濱海作戰艦在封存後極有可能在台灣政策法的框架下出售台灣。這是因為海軍新造艦艇一時無法上位，無論是一級艦的替補或是二級艦的籌建，一時半刻都無法形成即戰力，8月份中國大軍演後又迫使海軍有新艦的替補需求，此時剛好濱海作戰艦可以彌補這個空缺，這種推論頗有證據。
另一種是退役提康德羅加級巡洋艦的運用，有些評論指出會把這些軍艦用在關島地區的飛彈防禦上，固然關島已有戰區高空飛彈防禦系統（THAAD），但多一層防攔系統總是好的，畢竟誰也不知道號稱關島快遞的飛彈其性能為何。
這種當作防空飛彈載台的想法可謂物盡其用，雖然艦體可能不符合現代海戰戰場上的嚴苛需求，但卻也說明了海軍艦艇真的可以長時間的被運用。台灣海軍許多艦艇都有這種運用再運用的情況。還真不能論述這種做法是好還是壞。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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