Maserati發表全新GranTurismo，首度導入全電動車型

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GranTurismo是近15年來人們對Maserati印象最深刻的車系，前一代車型在2007年日內瓦車展發表，至2019年停產，單一跑車車系賣了約12年，在近期車壇也創造一頁歷史。
在受到新冠疫情影響下，漫長等待，Maserati終於推出了全新一代GranTurismo，依舊承襲了75年前] A6 1500的優良血統，結合高性能與長途駕駛的舒適性，是GT跑車界的重要代表；迎合了電動化趨勢，全新一代GranTurismo也導入了Maserati世上的第一款全電動車型GranTurismo Folgore。
新一代GranTurismo在外觀上完全延續了前一代的經典設計，有著長車頭、厚實輪拱與兩側前葉子鈑三道散熱孔等特徵，輪圈也都融入了三叉戟廠徽意象，讓人一眼就可辨識出是一輛Maserati。優異地空氣動力設計，讓汽油版GranTurismo的風阻係數為0.28，電動版更進一步壓低僅0.26。
新一代GranTurismo在動力系統配置上，標配3.0 升 V6 Nettuno Twin Turbo引擎，並提供兩種動力版本，Modana版本擁有490hp最大馬力與600Nm最大扭力，高性能的Trofeo版本，在相同動力系統基礎下，最大馬力提升到550hp與650Nm，兩者皆搭配8速手自排變速系統，0-100km/h起步加速成績分別為3.9秒與3.5秒，0-200km/h加速成績則分別為13.0秒與11.4秒，極速個可達302km/h、320km/h。然而最受關注的仍是前述的全電動車型GranTurismo Folgore。
GranTurismo Folgore搭載源自Formula E的800V系統架構，搭載前一後二共三具馬達，各可輸出300kW，總合為1200hp，但搭配92.5 kWh電池，可供應電力為83kWh，因此有效最大馬力為760hp，最大扭力為恐怖的1350kW，0-100km/h起步加速僅需2.7秒即可完成，0-200km/h起步加速也只要傲人的8.8秒，極速也可達320km/h。使用800V、270kW快充設備充電，可在5分鐘充入可行駛100km的電量，自20%充到80%電量也只要18分鐘，WLTP標準測試續航力為450km。同是在充份利用底盤空間，將電池模組裝設在座椅下方，讓車高可以維持在1353mm。
新一代GranTurismo採用全新模組化平台開發，並大量使用不同材質建構車體，包括了65%的鋁，搭配鋼材與鎂等；同時也配置了VDCM車輛動態控制，而汽油版本提供COMFORT (舒適)、GT、SPORT (運動) 和 CORSA (賽道)四種行車模式，電動版則有 Max Range、GT、SPORT (運動) 與 CORSA (賽道) 共 4 種行車模式，同時也有置可關閉所有電子控制系統的 ESC-OFF 模式，給予駕駛者100%的自駕樂趣。
車室中，導入全數位化座艙，具備數位儀錶、抬頭顯示器與配有MIA多媒體系統；而且Maserati還為新GranTurismo提供了最多19之揚聲器、最大功率達1,195W的Sonus faber 3D 音響系統。