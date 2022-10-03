澄清吳子嘉「求官說」　沈慧虹還原去年與柯文哲會面過程

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沈慧虹指出，那天在台北市政府11樓市長辦公室的會議桌旁，有柯文哲、黃珊珊和她。彼此簡單寒暄，柯用台語揶揄語氣說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應！」接著柯文哲開口探詢新竹市長選情，她當場愣了一下，發現原來這才是該次見面的正式話題。柯文哲提問，新竹市有誰可能出來選？當時媒體上開始有選舉相關報導，去年的她絲毫沒有選舉想法、更無規劃，所以告訴柯的內容，僅是她從新聞中得知的訊息。
沈慧虹表示，柯文哲當時就透露「民眾黨應該會推高虹安」，問她的看法。她回答道「高虹安是外地人，沒有蹲點在地深耕一年以上，不適合。」柯文哲也問她，在林智堅市長任滿後有沒有其他規劃，她告訴柯「我仍然是國家公務員，我有自己的人生規劃，可以自力更生。」而柯文哲僅說「要想一想自己的未來。」與職涯有關話題僅止於此。
沈慧虹說，後來聊到市政白皮書，針對城市未來20年的發展，分享應該要TOD（大眾運輸導向型發展）還是EOD（生態環境導向型發展）。她告訴柯，新竹市會強化發展大眾運輸，這也是她與林智堅在這些年拚命努力的目標。
她表示，然後彼此寒暄、閒聊、喝茶，前後時間大約一小時，在離去之前，柯文哲送她一本2020年12月底才出版的「生死之間2葉克膜的故事」新書。這就是當天會面所有情況。
「今年3月份珊珊來電相邀，我當然還是婉拒。」沈慧虹表示，到新竹工作生活的7年多、這2000多個日子，她敢說自己全心全意投入在新竹，因為肩頭和心頭的責任感，抽空返鄉探望媽媽，都選擇當天匆匆來回。
沈慧虹說，決定出來參選，是今年5月底的事，因為她還有好多好多，好想為新竹做的事。「求官」一事當然子虛烏有，「我沈慧虹，對工作有絕對的責任感，絕對不是吃碗裡看碗外的人」。