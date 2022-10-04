獨／搭捷運驚遇「明朝皇帝」！本尊找到了　質感穿搭超強

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而《NOWnews》記者循線找到這位被捕捉到的人物，是有「漢服小王爺」之稱的網紅「憫豪」，本身長相就相當清秀帥氣，其抖音上都是許多高質感的漢服變身影片，往往都被喜愛漢服的粉絲們大讚「真的太帥」、「好強的氣場，而且真的好帥」。對於這次被捕捉，憫豪向記者透露「我當天是穿漢服，明制圓領袍，十二章紋袞服，為明代帝王服飾，身穿袍式袞服，頭戴烏紗翼善冠和腰配玉革帶」。
憫豪提到「其實這套算是非常隆重的形式，一般來說是特別活動才會穿，一般會有更簡便漢服，其實很多漢服愛好者會把漢服融入生活，在日常會穿，這次被捕捉到時，其實當天是去國立故宮博物館推出的故宮閑情雅趣之夜，正巧被民眾給遇見」。
不過對於有些人認為穿這樣相當浮誇，憫豪也回應「現代人大多數沒有傳統民族服飾的概念，『漢服文化』不是簡單的服飾，也不是現在人們口中的『古裝和戲服』，更不是角色扮演，而是一個民族的文化傳承，台灣漢人約占總人口96.42%，許多漢服愛好者努力讓漢服文化融入生活，希望像西方服、和服、韓服一樣，能得到重視」。
「如果不認同漢服愛好者的理念也沒關係，但我相信台灣是一個懂得互相尊重的地方，大家都能理性看待」憫豪也熱心推薦「如果說大家看了這次我的穿著或者影片，對漢服感到有興趣的朋友，不妨可以參加在今年11/19、11/20下午一點到晚上八點，將在台北西門舉辦的『第三屆台灣漢服節』！那邊也可讓你了解更多漢服的文化喔！」（編輯：張嘉哲）