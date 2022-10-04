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秋老虎尾聲！明北台變天降溫轉雨　國慶日東北季風再增強

▲中央氣象局表示，今（4）日在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣。只有在花東地區及恆春半島有些零星降雨。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，今（4）日在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣。只有在花東地區及恆春半島有些零星降雨。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 06:45:02

中央氣象局表示，今（4）日在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣，環境為偏東至東南風，只有在花東地區及恆春半島有些零星降雨，而午後在西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍較小，雨勢也不大；溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中大臺北地區、嘉義市局部高溫可能會達到36度以上，氣象局針對臺北市、新北市、嘉義市地區發佈橙色高溫燈號，請民眾加強注意。

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▲氣象局針對臺北市、新北市、嘉義市地區發佈橙色高溫燈號，請民眾加強注意。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對臺北市、新北市、嘉義市地區發佈橙色高溫燈號，請民眾加強注意。（圖／中央氣象局）
明日東北季風增強，北部及東北部高溫下降較為明顯，體感較濕涼，北台灣高溫將會下降約攝氏9度左右，這波東北季風將持續影響到下週日，下週一東北季風再增強，北部及東北部氣溫還會再度下降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地大多晴朗、幾無降雨，今日為「秋老虎」最終日，中層大氣「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線「過量」及「危險」級，應注意防曬。今日各地區氣溫：北部21至37度，中部24至37度，南部24至37度，東部20至36度。

最新模式模擬顯示，明日上午東北季風抵達，北台雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26、27度，夜間低溫下降幅度小。

吳德榮指出，週四至下週日東北季風影響，北台稍涼，其他地區氣溫略降，東半部有局部雨、大台北東側有局部短暫雨，當水氣增多時，大台北西側亦有短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。北部山區、東北部及東部偶有較大雨勢，應隨時注意氣象局的「特報」及「即時訊息」。下週日晚、下週一另一股東北季風挾冷空氣南下，國慶日白天起水氣漸轉乾；大台北短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。氣溫略降、早晚偏涼微冷。（編輯：倪浩軒）

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