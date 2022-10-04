鄭運鵬拚運轉桃園　養甲蟲、看動漫悟出人生哲理

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鄭運鵬認為，休閒娛樂不只是玩樂，更是生活的一部分，尤其鋼彈已經有40年歷史，一年商機甚至超過600億，「政治人物跟民眾有一樣的生活，是一位懂市民的市長的必備要素」，他強調「這是趣中帶有價值」，也盼能一起翻轉對手攻擊抹黑的選舉操作。而黃彩玲也以模型製成的「四個環節」比桃園這座城市，認為市政的延續性非常重要。
面對打選戰的各種紛擾，鄭運鵬分享，最愛看超乎常人的格鬥動漫《刃牙》來舒壓，《北斗神拳》及《烙印勇士》也都是他的最愛。鄭運鵬提到，有網友說「鄭運鵬當市長，機場變台場；鄭運鵬選桃園，桃園變秋葉原」，顯然大家對他與桃園都有所理解，而桃園本是台灣的製造中心，每年產值是3兆以上，比竹科大一倍，所以他已規劃短中長期的三項計畫，盼桃園成為台灣的心臟，台灣成為世界的引擎，
接著，當鄭運鵬侃侃而談從政經歷時，黃彩玲順口背出他的成長趣事，讓鄭運鵬嚇到差點奪「框」而出，接著自爆，學生時代不只愛唱KTV、唱到沒錢吃便當，還走上演藝之路，拍過廣告。鄭運鵬說，後來因為一門實習課，為前台北市長陳水扁撰寫「都市計畫白皮書」，才踏上政治路，從立委助理、競選發言人、民進黨部門主管，到選上立委後擔任黨團幹事長與民進黨立法院黨團總召柯建銘的「老柯翻譯機」，「該你扛的責任，就把它做到好」，他說這就是勇者精神。
鄭運鵬也有另一個綽號，就是「甲蟲達人」，他也藉此悟出人生哲理。鄭運鵬提到，甲蟲的成熟期很短，卻得完成生命任務，所以人也是一樣，「每一天的時間都很難預測，我們都該用有限時間發揮最大力量，完成你的任務」。
鄭運鵬回憶，從政以來碰過壓力最大的任務，便是推動同婚專法（註：釋字第748號解釋施行法），他認為那幾乎是民進黨創黨以來的歷史任務，幸好在多次溝通後順利通過，能見證「誤解跟歧視都消失」，讓他很有成就感。