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林志玲和兒子定居台灣？本人親吐動向「我們不見不散」

▲林志玲傳出將和兒子定居台灣。（圖／P&G寶僑家品提供）
▲林志玲傳出將和兒子定居台灣。（圖／P&G寶僑家品提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-04 08:16:122022-10-04 08:33:37

47歲林志玲元旦前在日本產下混血男娃，9月和老公AKIRA及兒子返台過中秋節，目前母子倆還留在台灣，據《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，林志玲和孩子有意就此定居，對此，林志玲昨（3日）停更1個多月於臉書、IG發文，親自透露未來動向，讓粉絲驚喜萬分。

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林志玲5月出版著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，分享成為人妻和人母的心情，本人昨PO文宣布，10月9日在台北松菸誠品將舉辦新書分享會，這是她產下第一胎後首次公開露面，「非常謝謝大家的支持，剛剛好的優雅，剛剛好的不見不散」。

▲林志玲的新書《剛剛好的優雅──志玲姊姊修養之道》即將換裝再版。（圖／林志玲慈善基金會提供）」
▲林志玲新書《剛剛好的優雅──志玲姊姊修養之道》換裝再版。（圖／林志玲慈善基金會提供）
▲林志玲3周年婚曬老公、兒子。（圖／翻攝林志玲臉書）
▲林志玲結婚3週年分享一家三口合照。（圖／翻攝自林志玲臉書）
此外，志玲姊姊慈善基金會表示，新書分享會是林志玲睽違2年與粉絲面對面，粉絲可以將看完書後的疑問留言，主辦方精選最佳提問，由林志玲親身解惑。

貼文一發布，按讚數立刻破萬，粉絲紛紛留言：「當天要提早去排隊了...」、「有中、南部場就好了」、「可惜我不在台北」、「好想去參加啊！可惜無法近距離見姊姊了」、「我們不見不散」！

除了林志玲產後復工，AKIRA也將接棒老婆，本月14日出席宇舶錶（HUBLOT）台北記者會，據消息指出，AKIRA結束日本巡演，立刻安排來台與母子會和，此次於台灣「開工」與林志玲和兒子有關，AKIRA確實有意定居台灣，將來當空中飛人往返日本、台灣兩地。（編輯：楊穎軒）

▲林志玲、AKIRA和兒子有意長期在台灣生活。（圖／翻攝自林志玲臉書）
▲林志玲、AKIRA和兒子有意長期在台灣生活。（圖／翻攝自林志玲臉書）

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