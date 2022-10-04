挑戰業界最輕性能機車胎，正新CST CMSRR $2,400元起熱血發表!

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正新輪胎昨日於大魯閣卡丁車場舉辦CST CMSRR性能機車胎發表會，這條胎主要著重在輕量化科技並導入子午結構，搭配全新花紋及熱熔配方，加上採用斜交式的胎體結構使其在高速狀態更加穩定，過彎時的側向支撐亦有所提升，所謂的子午結構是指胎體與行駛方向呈90°或接近90 °，並多了帶束層來強化胎體剛性。子午胎的帶束層分為尼龍，Polyester, Kevlar, 和鋼絲等四種材質。CMSRR前輪100/90R12，胎體是用Polyester，帶束層是用尼龍，而120/80R12的胎體採用尼龍, 帶束層用Polyester。
全新的胎面花紋也有助於強化乾地抓地力，肩部花紋則可提升過彎抓地力與穩定性，另外全新碳黑複合結構熱熔配方可加速胎體升溫盡快達到工作溫度，搭配聚合丁苯橡膠複合技術可提升與地面的摩擦力，額外添加的抗熱衰藥劑具備延遲輪胎熱衰竭現象，以車手在專業場地的測試條件下，單圈成績平均可提升0.6-0.8秒，有鑑於全新膠料與結構設計得宜，讓CMSRR於賽車場、全國山路、直線賽比賽中，都有亮眼的表現，不管是從熱胎速度、操控表現上，在各種使用場景都有最佳的表現，讓眾人對於這組新款輪胎都是讚譽有加！
規格 TL 100/90 R12
建議售價$2,400
規格TL 120/80 R12
建議售價$2,600