打造5G AIoT亞灣新聚落　高軟二期首棟大樓開工動土

經濟部啟動高軟二期開發企劃，日前舉行首棟大樓動土典禮，由經濟部長王美花親自主持，高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆等各界貴賓均蒞臨見證。
經濟部部長王美花致詞時表示，亞灣區是高雄發展最為熱絡的區域，而位處亞灣蛋黃區的高軟園區，更是全台第二大數位科技產業聚落。去（2021）年2月蔡總統與行政院長蘇貞昌視察高雄時，希望中央與地方共同合作打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，行政院隨即核定5年106億「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」與高軟園區二期擴區計畫，選定園區北側約2.45公頃中油公司土地，規劃興建3棟大樓予5G AIoT產業進駐使用，以打造亞灣區成為國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。
高雄市長陳其邁指出，5年內預計投入110億元規模，大力促成高軟二期園區興建，以及相關科專計畫補助，預計2026年5月完工。經濟部加工處處長楊伯耕則表示，第一棟大樓由加工處採統包方式自行興建，選定在高軟第二園區海景第一排A坵塊用地，採鋼骨構造結構系統建造並導入5G AIoT高速智慧聯網，及取得銀級綠建築與銅級智慧建築標章，建築空間規劃有產業辦公室可供選擇承租或承購，也配置生活與商業服務空間、會議空間與共創實證場域等複合機能，加工處後續將視工程推動情況，辦理第一棟大樓建物租售招商公告，同時，也歡迎國內外旗艦廠商承租第二園區限量B、C坵塊素地，自行興建企業營運總部或研發中心。
立委賴瑞隆也提到，中央地方一起拚高雄的發展，從5G AIoT將近110億元投資到亞灣新創園區，高雄不僅是工業城市，這幾年也同時在推展數位轉型，期待更多企業投注亞洲新灣區，讓高雄有更好的發展及就業機會。
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