今迎九九重陽節！命理師教「開運11招」：去晦兼旺財氣

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2022年「瘟神」在中央，即九宮格中宮，「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。
二、淨宅：
農曆9月9日當天11點至13點，中午取「午時水」來灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。
三、旺財：
大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。
四、提升宅運：
重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。
五、佩帶「茱萸」趨吉避凶：
「茱萸」可入藥，有溫中、止痛、理氣等功效；茱萸葉還可治霍亂，根可以殺蟲。氣味辛辣芳香，性溫熱，可以治寒驅毒，佩戴茱萸可以防蚊蟲叮咬。據周處的《風土記》中記載：「九月九日折茱萸以插頭上，辟除惡氣而禦初寒」。茱萸雅號「辟邪翁」身上佩帶「茱萸」，驅邪避凶，防止小人陷害。
六、喝菊花酒：
菊花又名「延壽客」，菊花酒有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎之效。《太清記》雲：「九月九日探菊花與茯苓、松脂，久服之令人不老」。菊花酒還可以明目、治昏、降血壓，有減肥、輕身、補肝氣、安腸胃、利血氣的功效；也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。
七、吃「糕」「高」升：
在唐宋時期，重陽節特別講究吃糕餅，就如同中秋節吃月餅一樣，屬應景食物，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，取其諧音「高」之音，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中。
八、登高吸收陽氣：
高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。
九、點「藥師燈」：
藥師佛，又稱藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人點藥師燈祈求護佑。
十、泡澡去霉運：
官司纏身，犯小人，運勢低迷而且很倒楣的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水（陰水，沒有煮過的礦泉水或自來水；陽水，煮開的熱水）、重陽節取用的午時水，在當天泡澡可除去晦氣，達到開運的效用。
十一、孝敬長輩：
家有一老，如有一寶。想要運勢好，孝敬老人、善待長輩能給我們增加正能量，才能風生水起好運來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。