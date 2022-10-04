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重陽節限定！7-11買開心卡660元變750元　大熱美買一送一

▲7-11推出敬老優惠，儲值當筆購物可享大杯熱美式、燕麥飲等買1送1優惠。（圖／業者提供）
▲7-11推出敬老優惠，儲值當筆購物可享大杯熱美式、燕麥飲等買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-04 10:16:35

快約阿公阿嬤一起去超商！今（4）日是重陽節，7-11響應台北市「幸福台北樂樂領．敬老愛心660」活動，在台北市超過880間7-ELEVEN門市祭出限定優惠，即日起至12月31日持台北市敬老或愛心卡，儲值660元買「開心卡」實體卡，面額立刻放大到750元，另有儲值早鳥優惠，可加購整串衛生紙69元或是大杯熱美式買一送一。

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鎖定敬老節，7-ELEVEN在台北市超過880間門市推出敬老卡、愛心卡放大攻略，即日起至12月31日前，民眾持敬老卡或愛心卡到台北市指定門市，儲值660元買「開心卡」實體卡，面額立刻放大近15%變成750元，首批限量五萬張，「開心卡」可在全台7-11門市當購物金直接消費使用。

瞄準民眾日常購物需求，11月1日前加碼早鳥儲值優惠，持敬老卡或愛心卡到北市逾880家門市儲值660元重陽敬老金，儲值當筆購物可加購5大商品激省優惠，首推UNIDESIGN新柔感抽取衛生紙，單串特價69元逼近3.5折，還有最受民眾歡迎的大杯熱美式、統一生機有機燕麥飲290ml都是買1送1優惠，每品項每人可兌換最多五組。

▲活動期間儲值660元重陽敬老金，可享5大加購優惠，包括衛生紙單串69元、大熱美買一送一等。（圖／7-ELEVEN提供）
▲活動期間儲值660元重陽敬老金，可享5大加購優惠，包括衛生紙單串69元、大熱美買一送一等。（圖／7-ELEVEN提供）
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▲OKmart自10月8日至10月10日連續三天，祭出會員限定美式及拿鐵同品項買二送二。（圖／OK超商提供）

 

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