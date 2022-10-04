北北基桃合體！綠4大咖提2050區域治理　規劃特別預算

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蔡適應也說，內湖科技園區是台灣最重要的科技產業聚落，但現在很擁擠，需要有新地方擴展，未來要串聯內湖、南港、汐止、基隆，擴增成新的產業廊代，推動「東台北生活產業共同生活圈」；他也表示，大台北交通壅塞，也要推動高速公路拓寬計畫，從台北、汐止到基隆沿線拓寬，讓往來交通更好。
鄭運鵬隨後表示，很難得跟3位市長合體，過去大家在行政立法部門都是好戰友，有共同的價值跟政見，未來基北北桃生活圈生活、產業、就學、通勤、環境影響一致，所以要發表共同宣言。
鄭運鵬說，桃園與基隆針對海空物流、遊艇觀光等要一起合作；跟新北互相接壤，雙邊需要互惠，共同爭取交通建設；跟台北也要有很多產業合作，4個市場要一起處理區域治理問題，讓首都圈大進化。
陳時中接著表示，北北基桃1000萬人口的區域治理要做好，把機制建立起來，成為示範區域。他說，要成立2050年區域治理願景規畫委員會，並且成為類似常態組織，4位市長共同主持，把願景勾勒出來。
陳時中強調，未來還要形成各單位對話論壇，並且有專責機構執行，在交通、水域治理、產業上都很重要。
林佳龍壓軸表示，未來要規劃首都區域治理論壇、專責行動辦公室，針對2050年的發展做長遠規劃。他說，2050年是全世界重要一年，很多國家跟城市也是以這個時間點，做30年的規劃 跟發展戰略。
林佳龍說，自己要與首都圈另外3位市長提出發展特別條例，並且希望有特別預算基金，只要首都圈強，台灣就勇。