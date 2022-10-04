又射彈！北韓飛彈越青森、北海道　日本罕發警報籲避難

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日媒引述日本防衛省消息指出，北韓朝日本北海道、青森縣方向發射飛彈，有鑒於飛彈似通過日本上空、橫越其領域，日本政府隨即對北海道及青森縣罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），呼籲民眾疏散到堅固的建築物內或地下室，但日本政府並未動用任何防禦措施來摧毀北韓的這枚飛彈。上回發布J-Alert警報是5年前，《日經新聞》報導指出，這是自2017年9月15日以來，首度有北韓飛彈飛越日本。
日本海上保安廳於6時46分表示，研判北韓彈道飛彈已落下。日本防衛大臣濱田靖一表示，這枚飛彈發射距離約4600公里，寫下過去發射距離最遠紀錄。韓媒消息則指出，北韓發射的是射程約4000公里的中程彈道飛彈，彈道最高點為970公里，極速達17馬赫。目前韓國軍方目前正與駐韓美軍一起收集、分析詳細訊息。
岸田文雄稱北韓這起試射為「暴力行為」，並在聲明中表示「我們予以強烈譴責。」韓國總統尹錫悅也批評北韓，並表示北韓將面臨來自韓國軍隊、盟友和國際社會的嚴厲回應，韓國也將召開安全會議。
有媒體指出，在收到北韓發射飛彈的消息後，JR北海道表示，為了安全北海道全線列車暫停行駛，札幌市營地鐵也一度停駛，後續已依次恢復運行。青森機場管理辦公室表示，因北韓發射飛彈緣故，台灣時間上午6時35分飛往羽田的航班晚點約20分鐘。上午7時以後的其他航班和三澤機場往來的航班不受影響。日本國土交通省指出，在日本周圍空域飛行的飛機並未通報受損。
北韓今年以來已發射飛彈23次，近來更頻頻射彈，自9月底以來已5度發射飛彈，由於平壤當局的挑釁行為通常和政治事件相關，這次可能意在抗議美國航空母艦雷根號 (USS Ronald Reagan) 抵達南韓，舉行五年來首次韓美聯合軍演，以及美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 訪問日、韓。專家表示，北韓近期頻繁從不同地點發射飛彈，可能是為測試各種環境下的飛彈應用能力，收集相關數據，同時強化實際戰力以突破韓國防禦網。