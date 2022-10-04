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市場持續震盪Q4如何布局？法人提5D投資術防禦波動

▲面對波動性增高的第四季，投資該如何布局？有法人提出「5D投資術」駕馭市場波動。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲面對波動性增高的第四季，投資該如何布局？有法人提出「5D投資術」駕馭市場波動。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-04 11:16:53

今年以來全球股債市表現震盪，通膨、升息的蝴蝶效應持續發酵，外界憂心將導致經濟衰退，面對波動性增高的第四季，投資該如何布局？有法人指出，壞消息也是好消息，因為通膨趨勢若轉折將迎來布局甜蜜點，並提出「5D投資術」駕馭市場波動，包括Defensive（重視防禦）、Dividend（追求股息）、Decouple（景氣脫鉤）、Dynamic（動態調整）與Discipline（紀律投資）。

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聯準會採取鷹派升息以打壓通膨的決心勢在必行，增加了市場不安情緒，未來股債市波動加大的趨勢將無可避免。儘管如此，國泰投顧仍對通膨的趨勢性下行抱持樂觀看法，主因在於包含能源與農產品等大宗物資指標性商品價格觸頂後，供給面通膨已經出現趨勢性的轉折。而美國除了透過聯準會積極升息打壓需求、降低通膨之外，白宮近期已通過的「通膨削減法案」，目的就在於降低醫療保健、處方藥與能源成本的通膨，預計能在第四季，明顯展現出紓緩通膨的進展與成果。

國泰投顧認為，即便短期因為住房、食品與醫療服務等項目較具有僵固性，導致通膨仍在高原期，但最黑暗的時期可能已經過去，未來若通膨趨勢出現鬆動，也將使聯準會改變鷹派立場，屆時對投資市場的變數將具有極大的安定作用。

而目前市場面臨的困境在於投資信心全面潰堤，美銀美林牛熊指標歸零、AAII美國散戶投資人情緒指標也落在指標成立以來的歷史低點，全球經理人現金水位拉高到6.1%，不但遠高於2008年金融海嘯時期，更直逼911恐怖攻擊以來新高，這也凸顯市場面對升息、通膨與經濟趨緩的恐懼心態。但國泰投顧回顧過去歷次現金水位位於高檔區，往往是絕佳的布局時機。

展望第四季投資該如何布局？國泰投顧認為，鷹派的聯準會已是既定的事實，然而，若通膨出現趨勢性的轉折仍將促使聯準會轉而關注經濟成長以避免經濟硬著陸風險。目前美國勞動市場仍屬健康、服務業也展現強勁需求、實質利率水準偏低，種種跡象都表明目前美國經濟無立即衰退風險。

國泰投顧相信聯準會在積極控制通膨的同時，仍將兼顧並以實現經濟軟著陸為目標。唯短期在市場信心與資金不足的情況下，第四季的投資環境將呈現高度波動；因此建議投資人以「5D投資術」駕馭市場波動。

「5D投資術」指的是Defensive（重視防禦）、Dividend（追求股息）、Decouple（景氣脫鉤）、Dynamic（動態調整）與Discipline（紀律投資）。其中，Defensive（重視防禦）部分看好具有低景氣相關並具有高定價能力的優質品牌企業，這些公司顧客忠誠度高、營收可預測性高、股價的波動度也相對較低，特別適合景氣趨緩期間作為投資組合中股票的核心布局壓艙石。

Dividend（追求股息）部分，通膨仍在高原期，受惠於通膨並兼具高股息特質的基礎建設和房地產等另類投資將最為受惠。Decouple（景氣脫鉤）部分，國泰投顧以印度與中國為例，表示印度是目前少數製造業與服務業PMI持續穩定擴張的國家，另外中國10月中將舉辦二十大全國代表大會，預估貨幣政策寬鬆與財政政策將相對積極。

至於Dynamic（動態調整），強調面對高波動環境，訴求控制波動、動態調整的多重資產基金成為標準配備。而Discipline（紀律投資）指的是不猜時機、不間斷且紀律投資永遠是致勝的關鍵，建議投資人在市場低迷時，以逢低布局或定期定額的方式，持續累積部位等待時機。

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