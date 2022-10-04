王心凌接班人？鄧佳華索價10萬出場費 網紅氣炸：燒給你
爭議網紅鄧佳華因加入連千毅直播班底，曾是媒體熱門焦點，兩人鬧翻後，沒有鎂光燈加持的他，一年連換5個工作，現職是雞蛋糕銷售人員，還會接零星活動賺錢，近日卻被爆出臨時哄抬價碼，向廠商索取10萬元高價酬勞，還自稱是「王心凌接班人」，讓網友笑翻。
網紅「波多野」在他臉書留言，表示與鄧佳華談好明（5）日出席雲林斗六黃昏市場的「賣魚促銷」活動，廠商做好宣傳海報、公布消息後，鄧佳華卻自行取消演出，已讀不回訊息，讓她怒轟「這樣讓廠商以後不敢用你了，社會在走，信評很重要，好嗎？請你不要把你的市場搞砸了！」揚言以後不願再介紹廠商給他。
結果，鄧佳華不知反省，還氣燄高張地回覆：「我有自己的工作權，且我的班表排好了，要好好地在台北上班，不可能大遙遠跑到人生地不熟的工作邀約。」他還霸氣喊價：「報酬要是提高一點點，10萬新台幣，因為我要搭高鐵來回」、「我的價碼跟王心凌差不多，是心凌的接班人。」讓波多野暴怒：「燒給你，你坐幽靈高鐵去。」
網友也忍不住開砲，「因為要上班，所以提高報酬」、「笑死，10萬，坐計程車都沒那麼貴，你鑲金的喔！」、「十萬這種話你說的出來，你只是賣雞蛋糕的工讀生」，連緋聞女友皇甫萌熹都看不下去，狠虧他：「你再要報酬，我看她都要來找你報仇！」