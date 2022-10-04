2025年「每5個人就1長者」　國健署籲提早為健康存資本

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國健署表示，根據2017年國民健康訪問調查，65歲以上老人過去一年曾跌倒比例為1/6，為了讓長者擁有良好的生活品質，能達到健康老化的目的，維持肌力與肌耐力，以降低衰弱風險，避免肌少症與跌倒等情形，國民健康署署長吳昭軍邀請家中的長者一起到鄰近的銀髮健身俱樂部動一動，不僅有適合銀髮族的專屬運動設備，也有專業運動教練指導，提供正確、規律且安全的運動建議。
另外，國健署提到，搭配長者健康整合式評估量表，讓長者了解自己的身體功能，針對不足的部份加強改善，再透過持續運動及評估來自我健康管理，為健康存資本。
國健署分享，衛福部自2020年起補助地方政府結合公有閒置或低度使用空間設置銀髮健身俱樂部，2020年布建14處據點，國健署持續於2021年至今年布建100處據點，合計114處據點，分布於全國91個鄉鎮市區，並規劃於2023年至2025年再新增188處，全國將會有302處銀髮健身俱樂部據點，提供專業運動建議。
國健署透露，長輩回饋參加課程後滿意度高達9成以上，不僅能增加身體活動延緩老化，也找到了心理支持與陪伴，成為長者第二個家。未來繼續朝向於全國各地更多鄉鎮市區布建據點，提供長者更便利的健康服務。銀髮健身俱樂部除作為長者專屬健身房外，也能成為長者互相鼓勵、閒話家常或支持陪伴的地方，使長者擁有更豐富且精采的健康生活。