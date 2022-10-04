遭爆料「求官」沈慧虹怒了！黃珊珊：好友會面別政治操作
美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目上爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹於今年2、3月時曾經到台北市政府拜會市長柯文哲，甚至同意擔任12職等參事，影射沈慧虹「求官」。對此沈慧虹不僅氣憤提告吳子嘉違反選罷法及誹謗外，昨（3）日晚間更在臉書還原當時情況。而身為沈慧虹好友的台北市長參選人黃珊珊則強調，只是好友私下會面，不需要做什麼政治操作。
黃珊珊今（4）日受訪時還原事發經過，表示與沈慧虹之間單純是朋友互相見面，且多半時間都是沈慧虹與柯文哲之間在聊有關新竹的事情，「我在旁邊坐陪而已，沒什麼特別的事情，好友私下會面，我覺得不需要做什麼政治操作。」
黃珊珊解釋，今年3月時曾經打電話給沈慧虹，是因為柯文哲之前曾經有提到過，北市府還有一個12職等的參事職缺，而沈慧虹具有公務員資格，「但沒討論到個別要做什麼，她那時候也沒要選舉，我覺得不要把它變成政治上面炒作了。」黃珊珊說，她個人支持高虹安，也希望新竹市民都能支持高虹安。
現場記者則追問，外界好像以此作為「北市府及柯文哲幫沈慧虹背書，認可她是個人才？」對此黃珊珊態度則轉趨低調，表示這是民進黨故意要挑撥跟炒作，她認為沒什麼必要。「競爭就競爭，好好的競爭，拿出該帶給城市的願景，不要故意製造各種對立，每個人還是心存善念。」黃珊珊說，大家不需要在好朋友之間用這樣的方式搞分化，好友之間互相的善意也不需要扭曲，或者進行任何政治操作。