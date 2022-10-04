萬華男被員警盤查後返家墜樓！命危送醫 因詐欺罪遭通緝
台北市萬華區漢口街、昆明街口，今（4）日早上8點多，一位丁姓男子從住家9樓處墜樓。丁男因詐欺罪遭通緝，在馬路上被員警攔查後，表示要返家拿證件，員警於是跟丁男回家，並在外等候，不料丁男竟從9樓高的住家窗戶外墜落，目前命危送醫急救中。至於詳細案發經過，仍待警方進一步調查釐清。
據了解，當時員警發現丁男形跡可疑，於是上前攔查。丁男稱沒帶證件要回家拿，警方不疑有他跟著一同返回丁男住處，丁男先是入內與女友講電話，警方在外等候，結果丁男竟從9樓高的住家窗戶墜落。
丁男摔到馬路上，女友聞訊後也趕到現場，在丁男身邊哭泣。救護人員將丁男送醫，目前仍在命危急救中。警方表示，丁男因詐欺罪遭通緝，可能不想身分曝光才謊稱沒帶證件，但墜樓的原因則要再釐清，不排除是爬窗逃逸不慎失足，又或者是一時想不開輕生。（編輯：倪浩軒）
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