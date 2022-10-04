雙十連假這樣玩！台北天文館國慶日免費 台南推限定攻略
雙十連假就在這周末！各位爸爸媽媽們還在愁小朋友放假不知道去哪放電、溜小孩嗎？台北市立天文科學教育館聽到家長們的心聲了！一連3天推出超豐富活動，像是館內立體劇場新片《塞倫蓋提》強檔上映，讓小朋友身歷其境「牛羚遷徙」；更令人興奮的是，雙十節國慶日（10/10）當天還免費入場，「水漾星球」免費特展前100名入場的小朋友還有精美禮物可以拿，讓小朋友學到知識又玩得開心。不想只在台北，還有台南市觀旅局公布的「國慶遊台南攻略」，有小朋友最愛的「米奇x咖波x薑絲x溫泉x甜根子」，其中米奇與好朋友們「醬肉」安平港碼頭，想跑遠一點與孩子享受假期的爸爸媽媽們千萬別錯過！
台北天文館一直是各學校、家庭帶小孩邊學邊玩好去處，這回體貼家長們帶小孩辛苦，在10/8-10/10整整三天都推出活動。天文館立體劇場新片《塞倫蓋提》強檔上映，以精湛的立體影像技術，讓東非野生動物保護區「塞倫蓋提」中壯觀的牛羚遷徙、活火山、熱帶雨林、大草原等豐富的生態與地理景觀，立體生動地在小朋友眼前展現，該片更與美國波士頓科學博物館等世界知名場館同步播映。
不僅如此，國慶日當天更開放「免費入場」，9日下午還有「宇宙尋寶地圖」活動，歡情先上天文館官網報名參加。辦得有些時日的「水漾星球」免費特展則在連假的最後展期，天文館貼心替前100位入場的小朋友爭取機會，每天都有機會得到「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本，快帶你家孩子來碰運氣！
今年最後一次連假不想只待在台北？台南市觀旅局貼心替大家整理出「台南限定雙十連假攻略」，其中有火爆IG等社群的「米奇與好朋友CHILL台南」，超大顆TSUMTSUM「醬肉」在安平港碼頭水面上，不僅孩子們看到偶像開心，爸爸媽媽們也可以趁機拍照當網美、網帥，活動一直到10月底，快趁活動期間拍照打卡；還有「關子嶺溫泉美食節」、「台南好米季」、繼爆紅殭屍展後還有一連串「亞洲的地獄與幽魂展」，最後再到「大内橋下曾文溪畔（曾文溪大內橋至二溪大橋間）」、「後壁台一省道八掌溪橋旁」等地欣賞大片甜根子草海，南市觀旅局誠邀台南鄉親與全台各地家長們帶孩子們雙十連假一起來享受童趣與自然風光。