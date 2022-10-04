藍重兵壓桃園 鄭運鵬：代表鄭文燦政績好、他們壓力很大
民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應今（4）日上午於新北市大合體，發表大首都圈共同宣言，訴求共榮共好。被問及國民黨日前也宣布，要在桃園舉行北北基桃選將大合體，鄭運鵬表示，國民黨過去在北北基桃執政，但當時他們沒有發現區域治理的重要性，現在慢了一步發現了，民進黨都歡迎；至於他們選在桃園合體，這代表桃園市長鄭文燦政績好，讓他們不惜代價要重兵集結在桃園，這對桃園來說也是民進黨執政的光榮。
陳時中、林佳龍、鄭運鵬與蔡適應今日於新北市華江自行車租借站合體，舉行「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」記者會，針對大首都圈區域治理提出共同訴求。
媒體聯訪時，被問及國民黨也宣布他們的北北基桃選將要在桃園合體，鄭運鵬表示，有良性的競爭都是民主選舉最好方式，即使國民黨慢一步發現區域首都治理的重要性，民進黨一樣都歡迎正面、政策性競爭。
鄭運鵬提到，北北基桃首都區域過去曾經有同時都是國民黨執政的時代，但是他們沒有發現共同生活的趨勢，以及未來區域共同治理的重要，「這部分民進黨透過我和蔡適應市長、林佳龍市長、陳時中部長的報告，大家可以看到共同價值、共同理念、共同突破國家大政。
鄭運鵬說，希望民進黨4個人都當選，如此會是共同生活圈裡市民之福，另外，國民黨選在桃園，也可見現任市長鄭文燦2任8年的好成績，的確對國民黨造成非常大的壓力，對桃園來說，這是民進黨執政的光榮，讓國民黨不惜任何的手段和代價，必須重兵集結在桃園。