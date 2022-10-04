必勝客開賣「眼球比薩」！萬聖節口味：芝麻湯圓×蒜頭雞
萬聖節來搞鬼，必勝客怎麼可能放過這個突破自己的機會，鎖定即將到來的變裝派對，必勝客宣布推出「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，在比薩上擺滿10顆超逼真的眼球，不只外觀驚人，連口味也挑戰驚悚極限，使用「芝麻湯圓」混搭「蒜頭蛤蜊雞」，今（4）日起正式開賣，第一周限定PK APP會員搶先下單。
必勝客去年萬聖節推出「蒜香黑咖哩豬排比薩」，在社群掀起一波打卡旋風，今年再次突破自己，推出全新的「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，足足有10顆飽滿的芝麻白玉湯圓，點上調黑凱薩醬變成逼真眼球，再搭配驅鬼避邪的蒜頭蛤蜊雞，以及暗黑凱薩醬蜘蛛網，在視覺、口味上都再度挑戰極限，勢必成為今年熱門的萬聖節派對餐點之一。
必勝客搞笑表示，雖然是西洋萬聖節，但還是要發揮「逗陣Hot台味」的精神，因此新品使用超台的蒜蓉醬油做底醬，加上台菜經典的蛤蜊蒜頭雞，還有台灣人最愛的甜品芝麻湯圓，結合以上元素變成讓人心驚驚的「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，一口咬下芝麻內餡爆漿流出，搭配莫札瑞拉起司、蒜頭雞、蛤蜊等餡料，一次滿足肉食控跟甜點控。首周（10/4至10/10）開放PK APP會員搶先訂購，10月11日起開放全台門市與官網販售，單點特價479元。
達美樂雖未推出萬聖節限定餐點，不過鎖定外帶市場祭出「無條件半價」，不限平假日、不限早晚、不限大小披薩、不限口味、不限數量，外帶全部一律半價。等於單點外帶一個小披薩178元起、大披薩280元起。每周一、二、六則有外送加碼，外送大披薩、小披薩皆買一送一。此外，10月10日前有雙十限定優惠，外送3個小披薩限時499元。