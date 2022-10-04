2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

看好高端滑雪市場！星宇航空推出札幌5天4夜行程

▲迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅『北海道全包粉雪假期』。（圖／業者提供）
▲迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅『北海道全包粉雪假期』。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-04 11:34:412022-10-04 11:34:56

迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅『北海道全包粉雪假期』。假期包套內含星宇航空台北-札幌來回機票、Club Med雪村住宿、美食酒水、雪票、滑雪教學、露天風呂等，５天４夜每人NT$67,500起。前100名購買12月聯名假期行程，限量加贈『全套雪具1日免費租借』以及『STARLUX x KINTO隨行保溫瓶』。雙品牌夢幻聯手，要讓喜愛或想嘗試雪國滑雪魅力的國人，在重啟赴日旅遊時，能有全新、更升級的渡假體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長達２年多的疫情，讓愛好赴日旅遊的台灣旅客真的等了好久，星宇航空籌備多時的札幌、沖繩航線，也瞄準解封首月正式開航，以每日1班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。擁有超過60年經營歷史的Club Med，除原在北海道擁有TripAdvisor評鑑第一名的Club Med Tomamu及Club Med Sahoro二間知名雪村外，也即將在12月開幕北海道第三間滑雪度假村--Club Med Kiroro Peak行館。

全新的Kiroro Peak行館，設有最低年齡限制，提供較高隱私的靜謐感。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠！雪季長達160天可一路延續至5月初，對於喜愛滑雪的台灣旅客來說是一大福音。不滑雪的旅客除了可免費參加雪地健行、欣賞霧淞外，亦可額外付費走出村外參加雪地騎馬或冰釣體驗；滑完雪後的旅客，最適合泡在露天風呂(Rotenburo)擺脫一整天的疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的山巒美景；最後再由融合日法的新式料理(Fusion)來滿足您的味蕾，讓身心靈得到充分的滿足。

『星宇航空x Club Med北海道全包粉雪假期』內容包含星宇航空台北-札幌來回機票，Club Med北海道全包式雪村住宿五天四夜，Club Med Kiroro Peak、Club Med Tomamu、Club Med Sahoro３選１、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學、夜間主題派對活動，渡假村內另有日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等，一系列滿足身心靈的活動選擇。此外，該假期商品更貼心涵蓋Covid-19緊急醫療協助的海外旅遊險，給旅客出國最佳的安心保障。

星宇力拚作「護國神機」　張國煒：硬體非關鍵

影／星宇佈局國內線卻棄立榮？翟健華揭張國煒考量

影／星宇航空興櫃法說會登場！30日正式掛牌

親迎陳時中參訪星宇航空　張國煒：關心疫後觀光很歡迎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀