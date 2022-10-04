看好高端滑雪市場！星宇航空推出札幌5天4夜行程

迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅『北海道全包粉雪假期』。假期包套內含星宇航空台北-札幌來回機票、Club Med雪村住宿、美食酒水、雪票、滑雪教學、露天風呂等，５天４夜每人NT$67,500起。前100名購買12月聯名假期行程，限量加贈『全套雪具1日免費租借』以及『STARLUX x KINTO隨行保溫瓶』。雙品牌夢幻聯手，要讓喜愛或想嘗試雪國滑雪魅力的國人，在重啟赴日旅遊時，能有全新、更升級的渡假體驗。
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長達２年多的疫情，讓愛好赴日旅遊的台灣旅客真的等了好久，星宇航空籌備多時的札幌、沖繩航線，也瞄準解封首月正式開航，以每日1班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。擁有超過60年經營歷史的Club Med，除原在北海道擁有TripAdvisor評鑑第一名的Club Med Tomamu及Club Med Sahoro二間知名雪村外，也即將在12月開幕北海道第三間滑雪度假村--Club Med Kiroro Peak行館。
『星宇航空x Club Med北海道全包粉雪假期』內容包含星宇航空台北-札幌來回機票，Club Med北海道全包式雪村住宿五天四夜，Club Med Kiroro Peak、Club Med Tomamu、Club Med Sahoro３選１、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學、夜間主題派對活動，渡假村內另有日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等，一系列滿足身心靈的活動選擇。此外，該假期商品更貼心涵蓋Covid-19緊急醫療協助的海外旅遊險，給旅客出國最佳的安心保障。