曾志偉獻吻撇清不認識！26歲辣模黎峇菈嘆氣：許錯願望
69歲港星曾志偉主動獻吻，在26歲大馬嫩模黎峇菈（Lebara）的生日趴送祝福，影片曝光後引起網路熱議，甚至被形容是潛規則、爺孫戀，事後他聲稱根本不認識對方，只是基於禮貌親吻而已，沉寂了數天，女方終於發聲了，坦言沒想到「祝福之吻」鬧這麼大，表示懷疑自己許錯願望了。
黎峇菈3日在IG更新自拍照，針對與曾志偉熱吻的爭議，她表示：「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨…煩惱。」自己當下許的願望是「世界和平」，但結果卻倒過來了，「懷疑自己許錯願望」，她還寫了一段心靈雞湯文，表態對外界揣測無意叨擾，「喧鬧任其喧鬧，自有我自為之，我自風情萬種與世無爭。」
身材火辣、經常曬出性感自拍的黎峇菈，事後被起底是身高180公分的模特兒，還是香港77歲富豪余錦基的乾女兒，常出入名人飯局和遊艇派對。她和曾志偉這對相差43歲、身高差距21公分的緋聞男女，在生日趴上親密接吻，卻說完全不認識，無法取得旁人信服。
網友大多吐槽她「那我可以親你嗎？當做祝福」、「四個女生，十幾個男人的飯局，正常人都知道發生什麼事好嗎！153又不認識你，你又不認識153，這麼隨便就親？算了吧」、」「少來這套。這些東西放上社交網會帶來輿論和關注，你會不知道？」也有網友挺她，「不用理人家說什麼，最重要就是對得起自己，自己開心就可以了」、「你沒有錯，錯的是他」。
※【NOWnews 今日新聞
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