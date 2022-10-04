侯友宜自誇「政見幾乎兌現」　林佳龍：無言以對

爭議不斷的新北市長侯友宜力拚連任，其在接受媒體專訪時自稱，4年前的政見幾乎都兌現，引發譁然。民進黨新北市長參選人林佳龍今（4）日在與基北桃參選人連線記者會後受訪指出，最近很多雜誌針對城市競爭力的評比顯示，新北市不是倒數第一就是倒數第二，這就是最好的回答，「侯市長如果認為政見已經實踐，我們也無言以對」；他也提到，新北市已經升格12年，很多面向的政見沒有規劃，既然侯友宜無心在新北，那新北人就讓侯友宜自由、沒有包袱，去人生的下一站全力爭取。
林佳龍表示，侯友宜4年前政見有沒有實現，最近很多雜誌針對城市競爭力的評比已經回答了。包含天下雜誌做出新北市是六都最後一名，遠見雜誌則是倒數第二名，很多評比中，新北市的城市競爭力都在後段班，「侯市長如果認為政見已經實踐，我們也無言以對」。
林佳龍說，新北市已經升格12年，很多面向的政見不是沒有規劃，就是沒有做，像是基隆捷運、林口交流道、淡北道路，這都是過去自己當交通部長時，不分中央地方協調解決的，新北在侯友宜主政下越來越退步，因此自己提出「新北大翻新」整套政見，有別於一般城市治理，而是「首都圈跨域治理」，期盼跟首都圈各城市聯合治理，大家不要本位主義，也能進一步找回新北市光榮感。
談到有民調顯示，4成新北市民認為侯友宜連任後會選總統，林佳龍則說，大家都很了解，「侯市長口口聲聲說好好做事，心裡想的卻都是2024」，現在新北市正在一個關鍵時刻，不希望再發生「韓國瑜現象」，如果無心市政、分心去選總統，新北變成政治權力的踏板，這對新北市民很不公平，也很不尊重。
林佳龍重申，「我訴求新北市民成全侯友宜、票投林佳龍」，讓侯友宜自由、沒有包袱，去人生的下一站全力爭取，新北市就由願意承諾做滿的他來承擔。