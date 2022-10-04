雙城論壇柯文哲「向流氓奉茶」？黃珊珊：中央政府無作為
民進黨台北市長參選人陳時中接受平面媒體專訪時，直言台北市長柯文哲在兩岸關係緊張之際，還執意舉辦雙城論壇，就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶，「鄰居會認為你不在乎，那他也不會管那麼多。」對此曾任台北市副市長的參選人黃珊珊則直言，無為的不是台北市政府，「飛機穿越，飛彈打過來，中央政府完全不在乎吧？」
針對陳時中形容雙城論壇像「向流氓奉茶」說，黃珊珊今（4）日接受訪問時回應，她認為無為的不是台北市政府，而是中央政府。「飛機穿越，飛彈打過來，中央政府完全不在乎吧，直到日本通知我們，才知道飛彈飛越了台北市上空。」黃珊珊說，中央政府才是最不在乎的那個人，北市府在乎的是台北市民的安全、這個國家的安全。「所以不用講別人，先讓他們自己解釋對於兩岸之間關係。」黃珊珊反批陳時中，飛彈打過來，他們有沒有什麼作為？陳時中部長有哪些作為？
至於針對外界質疑，教育政策與柯文哲昨日提出的教育政策雷同，被藍綠批評「北市府淪為競選總部」，對此黃珊珊則回應，台北市的市政是一直在延續的，「我在市議會當了24年市議員，對於教育政策意見，一直到我到市府當副市長之後，一直都在不斷經過討論，這些都是延續的東西。」黃珊珊說，好的東西當然要延續，其他陣營不也是一樣認為台北市做得很好嗎？