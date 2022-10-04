影／越南最高地標飯店開箱　台灣網紅帶路暢遊

網紅越南強尼畢業於國立台北大學，現在在越南已6年，正在享受外派生活。深耕越南多年，目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。他開箱越南最高地標Landmark 81一間要價1000萬越南盾（約等同於1萬4千元新台幣）的5星級套房，帶大家感受有錢人的生活。
越南強尼此次前往Landmark 81，享受高樓美景，並且體驗住宿。Vinpearl Luxury Landmark 81的旅客可以使用令人放鬆的設施，例如蒸氣浴和美容中心，以及到健身房健身。越南強尼享受泡澡、公共設施和飯店自助餐，他很滿意飯店的超豐富早餐，不但可以自助拿取，也可以用菜單點餐，十分豪華。
另外，越南強尼也拍攝白天的景觀和夜晚的景觀，帶給大家最美的風景體驗。Landmark 81是越南第一高樓，外觀設計是以「竹」的概念規劃，象徵著越南的團結精神，外牆並充滿著LED照明裝置，則是象徵著越南這幾年的快速發展跟繁榮，商場內有跑車櫃位、精品、溜冰場、電影院、各式餐廳、VR服務等，是越南最大集團Vingroup 集團所屬的地產公司Vinhomes 投資建造，有來越南的台灣旅客都歡迎入住體驗。
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