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2022台灣創博會13日開跑！18件亮點展品搶先曝光

▲「2022台灣創新技術博覽會」將於13日正式開跑，經濟部智慧財產局今（4）日舉辦展前記者會，局長洪淑敏於致詞時指出，此次博覽會展現台灣豐沛的研發實力，期盼此平台可以在今年創造更多的商機，帶動產業發展。（圖／記者證妤安攝影）
▲「2022台灣創新技術博覽會」將於13日正式開跑，經濟部智慧財產局今（4）日舉辦展前記者會，局長洪淑敏於致詞時指出，此次博覽會展現台灣豐沛的研發實力，期盼此平台可以在今年創造更多的商機，帶動產業發展。（圖／記者證妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-04 12:17:572022-10-04 12:20:29

「2022台灣創新技術博覽會」將於13日正式開跑，經濟部智慧財產局今（4）日舉辦展前記者會，搶先曝光18件參展作品，包括由經濟部中小企業處展示的「新型冠狀病毒核酸檢驗平台」以及由行政院農業委員會水產試驗所研發的「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」等。智慧財產局局長洪淑敏於致詞時指出，此次博覽會展現台灣豐沛的研發實力，也是促成研發成果商品化的機會，期盼此平台可以在今年創造更多的商機，帶動產業發展。

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「2022台灣創新技術博覽會」將於10月13日至15日盛大登場，此次博覽會集結政府10大部會籌組「永續發展」、「未來科技」及「創新領航」三大主題館，其中，「永續發展館」精選107項技術，秉持對環境永續的責任，並於展前記者會中提前展示行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心的「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」，不僅可以有效豐富漁業資源，藻體成長過程中更能吸收大量二氧化碳，在減碳增匯的目標中將扮演重要角色。

今日展前記者會中，搶先曝光的創新發明作品多達18件，由經濟部中小企業處展示的「新型冠狀病毒核酸檢驗平台」更成為焦點之一，這項作品針對新型冠狀病毒檢測，採非侵入式的唾液檢測，利用具有專利的免核酸萃取技術，只要簡單的步驟，就能讓病毒在高CT值時仍可精準檢測，大幅降低檢測時間與成本。

值得一提的是，「創新領航館」今年特別增設半導體專區，邀請台積電、聯發科、日月光、瑞昱等10家國際知名半導體指標廠商參展，包含多項創新技術，像是仁寶電腦帶來全球唯一5G MR會合的「APAL 5G MR混合實境眼鏡」目前已運用在智慧工廠、工業製造、教育訓練及研討會等場域，未來將進一步落實在各產業與民眾日常生活中。

除了三大主題館之外，博覽會還另設「發明競賽區」，今年有超過500件參賽作品，從科技產品至日常生活用品，品項多元，展現國內發明人充沛的發明量能，預計於15日舉行頒獎典禮。

智慧財產局局長洪淑敏於致詞時指出，今年博覽會結合實體與線上擴大舉行，希望能恢復到疫情之前的展況，她表示，此次博覽會主要集結政府機關各部門、民間企業、學校與個人的研發成果，到目前為止參與廠商有440家，展出攤位多達1000個，更有來自日本、泰國、印尼及厄瓜多等國的參展商，參展機構大概約70個。

她提到，此次博覽會展現台灣豐沛的研發實力，也是促成研發成果商品化的機會，期盼此平台可以在今年創造更多的商機，帶動產業發展。

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