2022台灣創博會13日開跑！18件亮點展品搶先曝光

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今日展前記者會中，搶先曝光的創新發明作品多達18件，由經濟部中小企業處展示的「新型冠狀病毒核酸檢驗平台」更成為焦點之一，這項作品針對新型冠狀病毒檢測，採非侵入式的唾液檢測，利用具有專利的免核酸萃取技術，只要簡單的步驟，就能讓病毒在高CT值時仍可精準檢測，大幅降低檢測時間與成本。
值得一提的是，「創新領航館」今年特別增設半導體專區，邀請台積電、聯發科、日月光、瑞昱等10家國際知名半導體指標廠商參展，包含多項創新技術，像是仁寶電腦帶來全球唯一5G MR會合的「APAL 5G MR混合實境眼鏡」目前已運用在智慧工廠、工業製造、教育訓練及研討會等場域，未來將進一步落實在各產業與民眾日常生活中。
除了三大主題館之外，博覽會還另設「發明競賽區」，今年有超過500件參賽作品，從科技產品至日常生活用品，品項多元，展現國內發明人充沛的發明量能，預計於15日舉行頒獎典禮。
智慧財產局局長洪淑敏於致詞時指出，今年博覽會結合實體與線上擴大舉行，希望能恢復到疫情之前的展況，她表示，此次博覽會主要集結政府機關各部門、民間企業、學校與個人的研發成果，到目前為止參與廠商有440家，展出攤位多達1000個，更有來自日本、泰國、印尼及厄瓜多等國的參展商，參展機構大概約70個。
她提到，此次博覽會展現台灣豐沛的研發實力，也是促成研發成果商品化的機會，期盼此平台可以在今年創造更多的商機，帶動產業發展。