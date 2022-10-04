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時尚迷搶買，BMW與Kith合作推出超稀少i4 M50

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-04 12:25:20

繼2020年M4特仕車後，BMW再次與Kith合作聯手推出i4 M50，不同於上次M4，此次i4 M50 × Kith僅限量7輛，其中一輛將在蘇富比拍賣會上競標。

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2020年BMW與Kith合作推出M4 Competition聯名特仕車，該特仕車限量150輛於短短30分鐘便售完，如今BMW再度與Kith合作，此次推出的聯名車款為i4 M50 × Kith。

BMW再次與Kith合作，推出限量7輛的i4 M50。
BMW再次與Kith合作，推出限量7輛的i4 M50。
i4 M50 × Kith外觀BMW採用首次以合作對象命名的Kith Vitality Green車色，廠徽則加入Vitality Green與Kith等字樣，車尾則是改為Kith銘牌。座艙方面i4 M50 × Kith飾板與座椅採用焦糖色配置，為了彰顯其獨特性，中控台下方與右側飾板則附有Kith字樣，頭枕與中央扶手也印有大量Kith圖示。除了i4 M50 × Kith BMW同場也獻上BMW 1602，外觀車色也同樣採用 Kith Vitality Green，廠徽與座艙等設計也都和i4 M50 × Kith大致相同。

i4 M50 × Kith採用Kith Vitality Green車色，廠徽則加入Vitality Green與Kith等字樣。
i4 M50 × Kith採用Kith Vitality Green車色，廠徽則加入Vitality Green與Kith等字樣。
車尾也換上Kith銘牌。
車尾也換上Kith銘牌。
座椅與飾板採焦糖色配色。
座椅與飾板採焦糖色配色。
右側飾板與中控台下方等附有Kith字樣。
右側飾板與中控台下方等附有Kith字樣。
頭枕與中央扶手也繡有Kith字樣。
頭枕與中央扶手也繡有Kith字樣。
不同於上次M4 Competition × Kith，此次i4 M50 × Kith僅限量少少的7輛，而其中一輛將會在10/7於蘇富比拍賣會上競標。由於僅7輛配額實在太難搶，因此Kith會基於Kith Vitality Green與焦糖色等作為靈感，推出51項服飾與配件。

同場亮相的BMW 1602也採Kith Vitality Green車色。
同場亮相的BMW 1602也採Kith Vitality Green車色。
銘牌與座艙也有Kith字樣與焦糖配色。
銘牌與座艙也有Kith字樣與焦糖配色。
其中一輛i4 M50 × Kith將於10/7在蘇富比拍賣會上競標。
其中一輛i4 M50 × Kith將於10/7在蘇富比拍賣會上競標。

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