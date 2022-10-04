民眾黨主委競選看板掛國民黨部外牆 南投藍白合成話題
國民黨南投縣黨部辦公室外牆，日前出現民眾黨南投縣黨部主委簡千翔競選縣議員的看板，旁邊則是縣長候選人許淑華、市長候選人張嘉哲競選看板，引發各界猜測是否意味藍白合？縣黨部表示，外牆由房東出租，黨部無從置喙。簡千翔說，自己比國民黨更早洽談看板，至於選戰「政治沒有永遠的敵人或朋友」。許淑華則透露兩人是舊識，簡千翔還差一點成為她的英文老師。
南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）26搶10參選爆炸，簡千翔親自披掛上陣，外界關心民眾黨能拿下多少票，以及黨主席台柯文哲的總統夢能否在此次地方選舉展現實力。日前有眼尖的選民發現，簡千翔競選看板掛在國民黨南投縣黨部的外牆。國民黨縣長候選人許淑華的左邊是南投市長候選人張嘉哲、右邊是簡千翔，下方則是大大的「國民黨南投縣黨部招牌」，乍看有母雞帶小雞、藍白合的意味。
但國民黨南投縣黨部人員卻說，一切都是想太多！原本的舊辦公大樓遭法拍後，縣黨部去年底搬到南投市華陽路、祖祠東路口一處透天厝，承租時契約明訂外牆屬房東所有，不但國民黨懸掛競選看板要另外計價付租金，房東想將外牆租給任何人，黨部也無從置喙。
簡千翔表示，這處三角窗緊鄰國道3號南投交流道，車流量相當多，是設看板的絕好地點，他先和房東談妥租用外牆懸掛競選看板，之後國民黨才敲定作為黨部辦公室。外界討論南投選戰是否「藍白合」，他表示目前尚未談及合作事宜，但也不是不可能，畢竟選舉如同作戰，局勢瞬息萬變，沒有永遠的敵人或朋友。
許淑華則大方看待此事，並透露兩人原是舊識，當年簡千翔剛從英國留學回來時，差一點成為她的英文老師。許淑華說，簡千翔學識好、有熱忱，當年已展現大將之風，回國後投入很多公益和社團活動，表現優秀，如今進入政治領域為縣民服務，她對他表達最大祝福及鼓勵。
至於選戰有無可能藍白合？許淑華說，民眾黨在南投沒提名縣長候選人，「我會積極爭取民眾黨對我的支持，攜手打造南投更美好的未來。」