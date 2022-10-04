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民眾黨主委競選看板掛國民黨部外牆　南投藍白合成話題

▲國民黨南投縣黨部辦公室外牆，出現民眾黨南投縣黨部主委簡千翔的競選看板，引發藍白合的聯想。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.04）
▲國民黨南投縣黨部辦公室外牆，出現民眾黨南投縣黨部主委簡千翔的競選看板，引發藍白合的聯想。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.04）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-04 12:21:24

國民黨南投縣黨部辦公室外牆，日前出現民眾黨南投縣黨部主委簡千翔競選縣議員的看板，旁邊則是縣長候選人許淑華、市長候選人張嘉哲競選看板，引發各界猜測是否意味藍白合？縣黨部表示，外牆由房東出租，黨部無從置喙。簡千翔說，自己比國民黨更早洽談看板，至於選戰「政治沒有永遠的敵人或朋友」。許淑華則透露兩人是舊識，簡千翔還差一點成為她的英文老師。

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南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）26搶10參選爆炸，簡千翔親自披掛上陣，外界關心民眾黨能拿下多少票，以及黨主席台柯文哲的總統夢能否在此次地方選舉展現實力。日前有眼尖的選民發現，簡千翔競選看板掛在國民黨南投縣黨部的外牆。國民黨縣長候選人許淑華的左邊是南投市長候選人張嘉哲、右邊是簡千翔，下方則是大大的「國民黨南投縣黨部招牌」，乍看有母雞帶小雞、藍白合的意味。

▲南投縣長候選人許淑華和民眾黨南投縣黨部主委簡千翔競選看板並排掛在國民黨南投縣黨部外牆。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.04）
▲南投縣長候選人許淑華和民眾黨南投縣黨部主委簡千翔競選看板並排掛在國民黨南投縣黨部外牆。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.04）
但國民黨南投縣黨部人員卻說，一切都是想太多！原本的舊辦公大樓遭法拍後，縣黨部去年底搬到南投市華陽路、祖祠東路口一處透天厝，承租時契約明訂外牆屬房東所有，不但國民黨懸掛競選看板要另外計價付租金，房東想將外牆租給任何人，黨部也無從置喙。

簡千翔表示，這處三角窗緊鄰國道3號南投交流道，車流量相當多，是設看板的絕好地點，他先和房東談妥租用外牆懸掛競選看板，之後國民黨才敲定作為黨部辦公室。外界討論南投選戰是否「藍白合」，他表示目前尚未談及合作事宜，但也不是不可能，畢竟選舉如同作戰，局勢瞬息萬變，沒有永遠的敵人或朋友。

▲許淑華透露當年簡千翔剛從英國留學回來時，差一點成為她的英文老師。（圖／許淑華競總提供，2022.10.04）
▲許淑華透露當年簡千翔剛從英國留學回來時，差一點成為她的英文老師。（圖／許淑華競總提供，2022.10.04）
許淑華則大方看待此事，並透露兩人原是舊識，當年簡千翔剛從英國留學回來時，差一點成為她的英文老師。許淑華說，簡千翔學識好、有熱忱，當年已展現大將之風，回國後投入很多公益和社團活動，表現優秀，如今進入政治領域為縣民服務，她對他表達最大祝福及鼓勵。

至於選戰有無可能藍白合？許淑華說，民眾黨在南投沒提名縣長候選人，「我會積極爭取民眾黨對我的支持，攜手打造南投更美好的未來。」

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