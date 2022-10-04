黃珊珊稱「別丟鄰居石頭」 陳時中嗆：沒說要給中國難看
無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨日談到雙城論壇是否續辦時聲稱，「鄰居這麼兇在隔壁，不用每天丟他石頭」，言下之意要續辦，引發論戰。民進黨參選人陳時中今（4）日被問及此事表示，自己從來沒有說要給中國難看，但雙城論壇要有價值才辦，如果向國際社會傳達錯誤訊息，好像台灣歡迎共軍繞台，這會有很大影響，不能不謹慎。
陳時中今日與同黨新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應合體，發布共同宣言，承諾未來4人當選，要成立2050年區域治理願景規畫委員會，並且期盼要有特別條例、特別預算基金，訴求「大首都圈區域治理、北北基桃共榮共好」。
會後，媒體問及黃珊珊針對雙城論壇的「丟石頭」一說，陳時中無奈感嘆，這次選舉有些偏離主軸，有些人用抹黑方式在選。他提到雙城論壇時指出，自己從來沒有說要給對岸丟石頭，也沒有想要給對岸難看，但雙城論壇要有價值才辦。
陳時中說，有人在門口像討債公司，你還要請他？這會讓國際友人誤判時勢，以為台灣對於共軍繞台是歡迎的，這樣在國際社會傳達錯誤訊息，對台灣會造成很大影響，不能不謹慎。
談到自己批評柯文哲續辦雙城論壇，有如「流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶」，陳時中進一步說，共軍繞台一再威脅，市府仍堅持要辦雙城論壇，就好像被威脅還要請他來，這樣國際友人會怎麼看？這傳達錯誤訊息，當然要把它指出來，不能讓這樣的狀況對台灣一再造成負面影響。