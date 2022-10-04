傳赴德國設廠？台積電回應尚無具體評論

今（4）日市場傳出台積電歐洲建廠計畫可能落腳德國，預計設立12吋晶圓廠，但台積電對外回應表示，目前正值法說會前緘默期，不便評論，但公司強調尚無具體評論。回顧今年6月初，外媒也報導台積電歐洲設廠將從德國轉向義大利，但當時董事長劉德音表示台積電還沒有在歐洲設廠的計畫。
對於海外設廠部分，台積電已於美國亞利桑那州鳳凰城斥資 120 億美元建廠，預計2024 年完工量產。另外在日本，規劃日本子公司Japan AdvancedSemiconductor Manufacturing（JASM）將採合資模式，由索尼半導體解決方案公司（Sony SemiconductorSolutions）投資入股不超過20%股權。
因疫情和地緣政治影響，台積電啟動在地化策略以降低風險，目前台積電已在美日規劃設廠，而外界也關切歐洲設廠是否也在規劃內。而回顧今年一月法說會上，董事長劉德音表示，對於歐洲投資設廠一事，仍處非常初期評估階段，並強調台積電海外投資設廠有非常多考量，首要考量是客戶的需求。
另外，今年6月初也傳出義大利媒體報導，由於台積電與德國商討建廠事項進度遲緩，因此將歐洲建廠規畫目標轉向義大利，不過劉德音在股東會上表示，對於義大利建廠不排除任何可能性，但尚無相關計畫。