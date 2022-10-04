侯友宜團隊稱「政見被抄」　林佳龍譏：當笑話看就好

爭議不斷的新北市長侯友宜力拚連任，其競選團隊近來自稱，民進黨新北市長參選人林佳龍政見抄襲，引發論戰。林佳龍今（4）日與同黨北基桃參選人合體，發布首都圈共同宣言後受訪表示，「我被指為『政策控』，說我政見抄襲是笑話」，自己有很多創新的政見，市民可以去比較並且多宣傳；另外談到選戰規畫，林佳龍表示，自己打這場非典型選舉，現在節奏很明確進入下半場，預計將展開市場掃街、各種巷戰。
林佳龍今日與同黨台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應合體，發布共同宣言，承諾未來4人當選，要成立2050年區域治理願景規畫委員會，並且期盼要有特別條例、特別預算基金，訴求「大首都圈區域治理、北北基桃共榮共好」。
會後受訪時，有記者問及，侯友宜團隊自稱林佳龍政見抄襲，林佳龍表示，「說我政見抄襲這是笑話」，他說，自己被指為「政策控」，從台中市長任內，再到交通部，有很多創新政策，現在也從新北市擴及到首都圈治理，這很多都是創建。
林佳龍也說，侯友宜團隊說抄襲的說法當作笑話就好，自己不像侯陣營弄了很多名詞，但都沒有內容，「我是有政策內容的，歡迎大家去比較，也幫我們宣傳」。
至於談到選戰規劃，林佳龍表示，自己打這場非典型選舉，現在節奏很明確進入下半場，預計將展開市場掃街、各種巷戰，所有節奏掌握的都很好，相信一定能將新北大翻新。